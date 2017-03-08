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〈北部〉竹市三所完全中學 表現亮眼

2017-03-08

〔記者洪美秀／竹市報導〕一○六年大學繁星放榜，新竹高中滿級分生吳文華以第一志願錄取台大物理系。而新竹市三所完全中學表現亮眼，其中成德高中有七十人錄取、建功高中有四十人錄取，香山高中有四十四人錄取，成德高中學生陳冠玟錄取台大政治系，建功高中袁其崧錄取台大資工系，實驗中學也有學生趙崇皓錄取台大電機系。

新竹市成德高中今年有七十人錄取大學繁星，其中有卅一人錄取國立大學，國立錄取率達四十五％。

建功高中今年則有四十人錄取繁星，有廿五人錄取國立大學，其中袁其崧錄取台大資工系，陳詠心錄取政大傳播學院及香港中文大學新聞與傳播學系。

香山高中今年有四十四人錄取繁星，有十三人是國立大學，其中劉冠傑錄取成大機械工程。

此外，新竹女中也有廿一人錄取大學繁星，並有五人通過醫學系第一階段篩選。新竹高中有十四人錄取繁星，兩人通過醫學系第一階段，其中滿級分生吳文華因熱愛物理，以第一志願錄取台大物理，特別的是他父親及祖父都是新竹高中畢業，成為佳談。實驗中學有四人錄取繁星，一人通過醫學系第一階段甄選。

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  • 新竹高中滿級分生吳文華，順利以繁星錄取台大物理系。（記者洪美秀攝）

    新竹高中滿級分生吳文華，順利以繁星錄取台大物理系。（記者洪美秀攝）

  • 成德高中有70人錄取，包括台大政治系的陳冠玟（左起）、政大的游書辰和交大的潘彥舟，校長黃小芳給予讚賞。 （記者洪美秀攝）

    成德高中有70人錄取，包括台大政治系的陳冠玟（左起）、政大的游書辰和交大的潘彥舟，校長黃小芳給予讚賞。 （記者洪美秀攝）

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