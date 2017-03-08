〈北部〉東中89人摘繁星 新竹區11連霸

2017-03-08

〔記者蔡孟尚、廖雪茹／新竹報導〕大學甄選入學繁星推薦昨天放榜，國立竹東高中共錄取八十九人，是新竹地區錄取人數最多的高中，這也是該校第十一年拿下新竹地區繁星推薦的第一名。

竹東高中代理校長彭德和說，繁星推薦共一百四十二人報名，八十九人錄取，其中三十五人錄取國立大學，台大、政大、清大、交大等名校都有，錄取率為六十二點六七％，錄取人數連續十一年高居新竹地區高中之冠。

竹北高中 3人可望上醫學系

國立竹北高中許郁汶、王維祥、王貞棋三名學生，受到小說或電視劇的影響，對於醫世濟人充滿熱忱，經由大學繁星推薦，通過醫學系第一階段篩選。

其中，爭取上陽明大學的許郁汶，學測七十一級分，本身除對化工、化學有興趣，加入熱音社，受到心理學小說影響，也希望有機會念精神科。學測也是七十一級分的王維祥，叔叔是眼科醫生，加上觀看《白色巨塔》連續劇，對於急診室外科的急救工作充滿興趣，希望考上台北醫學大學，有機會在第一時間搶救生命。

爭取上中國醫藥大學的王貞棋，學生七十級分。他說，基於治療小病、預防大病的看法，他將來想念家醫科；同時，受到日劇《派遣女醫》的影響，有機會也希望嘗試念外科。