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〈北部〉許俊偉上牙醫系 苑裡高中首位

2017-03-08

〔記者彭健禮、蔡政珉／綜合報導〕苗栗縣私立建臺高中林延瑋、鍾承叡、劉愷翎， 分別通過國立陽明大學醫學系、台北醫學大學醫學系、中國醫學大學醫學系第一階段篩選，未來可望培育三名醫師；國立苑裡高中學生許俊偉也如願錄取台北醫學大學牙醫系，都創下校史繁星記錄。

建臺高中報名繁星推薦入學有六十九人，通過錄取卅九人，通過率五成七，錄取國立大學占五成。

林延瑋及劉愷翎的父親都是醫生，兩人都在父親薰陶下，深刻體驗當醫生的責任重大，雖然辛苦，但懸壺濟世的觀念深植心中，以父親為榜樣，要在醫學上展長才。鍾承叡的父母雖為公務人員，但外公是資深藥劑師，鼓勵外孫習醫，延續家傳。

學測考取七十四級分的許俊偉，創下國立苑高校史繁星最高級分記錄，首位錄取台北醫學大學牙醫系。許俊偉說，他在學測考前半年不接觸電腦、手機，每天讀書到十二點，很開心考前的努力得到回報。他並表示未來不以只當牙醫師自滿，希望能夠繼續往研究所進修，成為口腔醫學領域專家。

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  • 建臺高中校長蔡文堂（左起）與通過醫學系一階篩選的鍾承叡、林延瑋及劉愷翎合照，讚許他們是之光。（建臺高中提供）

    建臺高中校長蔡文堂（左起）與通過醫學系一階篩選的鍾承叡、林延瑋及劉愷翎合照，讚許他們是之光。（建臺高中提供）

  • 苑高許俊偉繁星錄取牙醫系。（記者蔡政珉攝）

    苑高許俊偉繁星錄取牙醫系。（記者蔡政珉攝）

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