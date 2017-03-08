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〈北部〉繁星錄取人數全國第3 苗中：歸功就近入學

2017-03-08

105名學生上榜 46人國立

〔記者彭健禮、蔡政珉、許展溢／綜合報導〕一○六年大學繁星推薦昨天放榜，苗栗縣國立苗栗高中有一○五名學生上榜，錄取人數為全國第三多，其中國立大學四十六人，較去年多了十人。校長黃國峰歸功於「就近入學」，讓學子在穩定的環境，專心學業。

校長黃國峰表示，繁星推甄除學測成績外，在校成績排名也很重要，對社區學校學生有利，不過學生們也得努力。學校學生的入學成績，大多不到竹苗區第一志願新竹中學、新竹女中入學門檻，但留在家鄉求學，用功讀書，也有優秀表現。

近年來，苗中於繁星推薦成績亮眼，前年錄取人數有八十四人，去年九十五名學生順利「摘星」，連續兩年錄取人數全國第五，今年更上層樓，有一○五名學生上榜，錄取人數為全國第三多。

苗栗高中今年學測有八人達頂標，張靜汝、曾昱文兩人考取七十級分，為苗中最高。張靜汝錄取台大數學系、曾昱文錄取交大電機資訊系，兩人當年國中會考成績分別為3A2B、4A1B，不算理想，但因就近入學，有更多的時間唸書，一步一腳印的努力、踏實學習。

另，國立苑裡高中有八十二人上榜，卅七錄取國立大學；國立竹南高中有七十三名學生上榜，錄取國立大學卅一人、醫學大學四人、教育大學三人；國立卓蘭高中四十人上榜，國立大學十人。

縣立大同高中有五十三人上榜，錄取國立大學十人、醫學大學三人；縣立興華高中有四十二人上榜，錄取國立大學十六人；縣立苑裡高中有五十一人上榜，九人錄取國立大學。且這些社區高中學子，不乏錄取台清交成政等頂尖大學者。

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  • 大學繁星放榜，苗栗高中有一○五名學生上榜，錄取人數為全國第三多。（記者彭健禮攝）

    大學繁星放榜，苗栗高中有一○五名學生上榜，錄取人數為全國第三多。（記者彭健禮攝）

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