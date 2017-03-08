〈北部〉繁星錄取人數全國第3 苗中：歸功就近入學
105名學生上榜 46人國立
〔記者彭健禮、蔡政珉、許展溢／綜合報導〕一○六年大學繁星推薦昨天放榜，苗栗縣國立苗栗高中有一○五名學生上榜，錄取人數為全國第三多，其中國立大學四十六人，較去年多了十人。校長黃國峰歸功於「就近入學」，讓學子在穩定的環境，專心學業。
校長黃國峰表示，繁星推甄除學測成績外，在校成績排名也很重要，對社區學校學生有利，不過學生們也得努力。學校學生的入學成績，大多不到竹苗區第一志願新竹中學、新竹女中入學門檻，但留在家鄉求學，用功讀書，也有優秀表現。
近年來，苗中於繁星推薦成績亮眼，前年錄取人數有八十四人，去年九十五名學生順利「摘星」，連續兩年錄取人數全國第五，今年更上層樓，有一○五名學生上榜，錄取人數為全國第三多。
苗栗高中今年學測有八人達頂標，張靜汝、曾昱文兩人考取七十級分，為苗中最高。張靜汝錄取台大數學系、曾昱文錄取交大電機資訊系，兩人當年國中會考成績分別為3A2B、4A1B，不算理想，但因就近入學，有更多的時間唸書，一步一腳印的努力、踏實學習。
另，國立苑裡高中有八十二人上榜，卅七錄取國立大學；國立竹南高中有七十三名學生上榜，錄取國立大學卅一人、醫學大學四人、教育大學三人；國立卓蘭高中四十人上榜，國立大學十人。
縣立大同高中有五十三人上榜，錄取國立大學十人、醫學大學三人；縣立興華高中有四十二人上榜，錄取國立大學十六人；縣立苑裡高中有五十一人上榜，九人錄取國立大學。且這些社區高中學子，不乏錄取台清交成政等頂尖大學者。
看更多！請加入自由時報粉絲團
●渭水之丘由著名建築師黃聲遠設計，造價約2600萬元，位於櫻花陵園最上層丘地，是一個長20公尺、寬13公尺的橢圓形小廣場，日治時期民主運動先驅蔣渭水，2015年從台北移靈至此，回到故鄉長眠。黃聲遠曾表…
- 和Jolin分手4個月 錦榮被拍到和「她」夜會
- 菊姐怒了！總統官邸宴重砲轟黨中央
- 《徵文啟事》SOHO族的美麗與哀愁
- 外交部：國人到友邦詐騙 恐影響邦交
- 白宮貿委會主席納瓦洛︰中國非良善友邦
- 川普新旅行禁令 法官恐難擋
- 蕓朵／囈語
- 《自由廣場》治史起造台灣國 懷念張炎憲
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Taiwan places in top three in anti-corruption efforts
- 6：10宜蘭外海規模5.2地震！ 最大震度4級
- 真的不是針對你！美韓將共同向中國說明薩德
- 2月蔬菜猛跌 水果、油料大漲
- 尋訪台14甲景觀公路祕境
- 清泉崗毒品案 複檢陽性增至十人
- 焦點評論》對美經貿要上緊發條了
- 女星意外捲入女模命案 毛帽女現身戳程宇謊言
- 中國新艦下餃子 台灣造艦太溫吞
- 憂失競爭力 中國製造業凍漲薪資
- 蔡明晉壓抑亢奮 解危
- 《TAIPEI TIMES 焦點》All Crestor recalled after more counterfeits found
- 林水福／《沉默》的二三事
- 第4節「豪」狂 1分鐘飆9分
- 今抗荷關鍵戰 宋家豪扛重任
- 歐版健保掰掰 美共和黨提新法案
- 24小時內大轉彎 張宏嘉辭三陽董座
- 豆花妹斷髮耍老大 有XXX的FU
- 雷納德逆轉3分彈 奉送哈登火鍋
- 國務卿遭「菲」禮 美劇暗虧杜特蒂
- 晟德布局併購 擴大營運規模
- 統一跨足娛樂圈 組團「校園甜心」
- 《自由廣場》以色列戳破台灣棒球假象
- Fed升息在望 美元指數反彈
- 巴黎時裝週 香奈兒上太空
- 壽星簡浩 帶來好彩頭
- 〈愛情塔羅占卜〉天啊 我精神出軌了嗎?
- 自由談》有錢判生無錢判死
- 漢微科併購案》外資圈第一美女 驚爆內線交易
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Helicopter carrier proposed by navy
- 彰銀案 台新金籲新政府列轉型正義案件
- 《選前批川普》美陣亡士兵父親 赴加演講遭阻撓
標題：〈北部〉繁星錄取人數全國第3 苗中：歸功就近入學
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email