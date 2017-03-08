| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
外資圈美女總座疑內線交易 500萬交保 6：10宜蘭外海規模5.2地震！ 最大震度4級
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉白金婚險取消 桃醫助圓夢

2017-03-08

原定慶祝兼慶生 詹曾寶玉忽住院

〔記者陳昀／桃園報導〕衛福部桃園醫院昨天舉行一場感人又特別的結婚紀念。昨天是詹曾寶玉八十七歲生日，家人原定於餐廳為她慶生並慶賀七十週年白金婚，但她於二月中旬突然生病住院，醫護人員無意間發現她與九十歲的丈夫詹智堂失望地相擁落淚，獲悉上情，決定在院內為夫婦倆舉辦慶祝會，昨有卅多名親友到場祝賀，讓詹曾寶玉不禁感動落淚。

院方幫忙辦 詹智堂寫信謝妻70年

桃園醫院副護理長陳姵妏表示，因為詹曾寶玉暫時無法出院，夫妻倆因期待許久的生日會與白金婚活動可能取消，忍不住失望掉淚，她獲悉後商請社工邱憶晨等人協助，昨天在院內幫爺爺奶奶舉辦慶祝會，有卅多名親友到場祝賀，大家還合唱多首聖歌。

詹曾寶玉說，受日本教育的詹智堂是標準大男人，但昨天詹智堂特地寫了一封信請女兒代念，內容細數詹曾寶玉七十年來的辛勤與付出，也感謝她獨力照顧八個孩子，還做碗粿、客家湯圓到街上叫賣貼補家用。詹智堂說，能遇見詹曾寶玉這樣賢慧的妻子真的很幸運，除了希望老婆早日康復，也希望大家珍惜身邊的人。

廣告
  • 衛福部桃園醫院昨為詹曾寶玉（左）和詹智堂（右）舉辦慶祝會。（記者陳昀攝）

    衛福部桃園醫院昨為詹曾寶玉（左）和詹智堂（右）舉辦慶祝會。（記者陳昀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
小檔案：渭水之丘

●渭水之丘由著名建築師黃聲遠設計，造價約2600萬元，位於櫻花陵園最上層丘地，是一個長20公尺、寬13公尺的橢圓形小廣場，日治時期民主運動先驅蔣渭水，2015年從台北移靈至此，回到故鄉長眠。黃聲遠曾表…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤蔥薑爆魚塊
喝熱湯✤芋頭排骨酥
蜂蜜結晶還能吃嗎？
炒飯一定要用冷飯？
轉寄

標題：〈北部〉白金婚險取消 桃醫助圓夢


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月8日‧星期三‧丁酉年二月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.