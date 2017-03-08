〈北部〉白金婚險取消 桃醫助圓夢

2017-03-08

原定慶祝兼慶生 詹曾寶玉忽住院

〔記者陳昀／桃園報導〕衛福部桃園醫院昨天舉行一場感人又特別的結婚紀念。昨天是詹曾寶玉八十七歲生日，家人原定於餐廳為她慶生並慶賀七十週年白金婚，但她於二月中旬突然生病住院，醫護人員無意間發現她與九十歲的丈夫詹智堂失望地相擁落淚，獲悉上情，決定在院內為夫婦倆舉辦慶祝會，昨有卅多名親友到場祝賀，讓詹曾寶玉不禁感動落淚。

院方幫忙辦 詹智堂寫信謝妻70年

桃園醫院副護理長陳姵妏表示，因為詹曾寶玉暫時無法出院，夫妻倆因期待許久的生日會與白金婚活動可能取消，忍不住失望掉淚，她獲悉後商請社工邱憶晨等人協助，昨天在院內幫爺爺奶奶舉辦慶祝會，有卅多名親友到場祝賀，大家還合唱多首聖歌。

詹曾寶玉說，受日本教育的詹智堂是標準大男人，但昨天詹智堂特地寫了一封信請女兒代念，內容細數詹曾寶玉七十年來的辛勤與付出，也感謝她獨力照顧八個孩子，還做碗粿、客家湯圓到街上叫賣貼補家用。詹智堂說，能遇見詹曾寶玉這樣賢慧的妻子真的很幸運，除了希望老婆早日康復，也希望大家珍惜身邊的人。