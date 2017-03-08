〈北部〉桃園高中職博覽會 結合農博、亞洲矽谷

2017-03-08

11、12日登場 38校設攤

〔記者陳昀／桃園報導〕高中職博覽會十一、十二日將於台北科技大學附屬桃園農工（原桃園農工）體育館登場，有全市的高中職、新生醫護管理專科學校及新設校的新屋高中等卅八所學校設攤，市府教育局也設有升學輔導諮詢攤位，並提供APP下載，讓家長、學生參觀時更便利。

體驗農工學群、創藝教育

市長鄭文燦昨天在預告記者會上表示，博覽會以「創藝桃園跨全球，亞洲矽谷創美好」為主軸，並結合「農業博覽會」與「亞洲矽谷」概念，北科附工樂群樓也規劃教育矽谷主題展示區，如ＶＲ、ＡＲ、智慧教室、實驗教育，以及與大學合作的知識夢翔計畫、國際教育，與農工學群體驗、MAKER實作等，讓學生體驗各校「創藝教育」的成果，了解桃園市未來人才需求及樣態，進而規劃職涯。

鄭文燦指出，桃園的技職教育約佔六成，高中職進入一般大學或科技大學的升學管道都很暢通，實施十二年國教後，桃園為目前全國唯一進行免試入學「試模擬測驗及分發」的就學區、落點準確，今年的特色招生專業群科名額也是全國最多，有九校五十一個科班，共二二九四個名額，他說，會持續投資市立高中，國立高中順利改隸後，也會提升整體資源，增加員額與預算。

八月即將招生的新屋高中預計招收五班普通班，還有體育班、華德福實驗班各一班，校長陳大魁說，國中會考後的第一階段志願選填，南區有一八一六人填選新屋高中，其中不乏五Ａ學生，對招生很有信心，為了營造特色，下學年度「工藝實驗室」也會開始招生，打造「一生一課表」，落實多元學習目標。

教育局指出，高中職博覽會有動靜態展出，教育局也設計網頁，方便家長、學生依興趣、性向及能力點選了解，亦提供APP下載。高中職博覽會十一日上午九點起開放參觀，當天早上七點半起，桃園火車站有免費接駁專車，每十五到卅分鐘一班。