〈北部〉24日起 桃市13區皆有稅務據點

2017-03-08

龜山等6公所服務櫃檯將啟用

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府地方稅務局位於龜山、八德、平鎮、觀音、新屋、復興區公所的稅務服務櫃檯，將於三月廿四日同步啟用，連同去年啟用的龍潭、大園櫃檯，地方稅務局還有桃園區總局及四個分局，屆時，桃園市十三個行政區都會有稅務服務據點。

地方稅務局局長林延文表示，市民只要於服務時間內攜帶身分證前往各區的服務櫃檯，都可以申辦房屋稅籍證明、繳納證明、補發地方稅繳款書及全國總歸戶財產清單與綜所稅各類所得清單，這些服務都提供隨到隨辦隨取件，另也受理各項地方稅申請案件與法令諮詢（不含土地增值稅及契稅申報書）。

林延文說，地方稅務局有位於桃園區成功路的總局，還有中壢、大溪、楊梅、蘆竹四個分局。

各區公所稅務服務櫃檯服務時間如下：

龍潭、大園、八德為每星期一、三、五的上午九點至十二點，龜山、平鎮、新屋為每星期二、四的上午九點至十二點，觀音為每星期三下午一點至四點，復興為每星期五下午一點至四點。