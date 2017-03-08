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〈北部〉桃園敬老愛心卡搭機捷 要先儲值

2017-03-08

無法使用補助點數

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市民卡有發行敬老愛心卡，對六十五歲以上長者、身心障礙者提供搭乘公車等交通補助點數，但機場捷運通車營運後，不少長者、身心障礙者持敬老愛心卡前往捷運站搭乘，卻發現卡片內的補助點數無法使用，必須先儲值現金後才能刷卡入站，為此抱怨連連。市府社會局表示，因為系統整合問題，搭乘捷運、台鐵都無法使用敬老愛心卡的補助點數，提醒持卡人須先儲值，票價享有五折優惠。

桃園市敬老愛心卡，一般市民每個月卡片內都會有八百點、復興區市民為一千點，點數作為搭乘大眾運輸補助，可以用來搭乘桃園客運、中壢客運、國光客運等十三家市區公車、公路或國道客運；另也可折抵愛心計程車車資，一百元以內可折抵卅六元，逾一百元可折抵七十二元。

全市目前約有卅萬名老人與身障者，敬老愛心卡申辦數約十六萬張，但有長者、身心障礙者最近抱怨說，敬老愛心卡裡面明明還有交通補助點數，但要搭機捷進站時，卡片卻沒辦法刷，經捷運站工作人員查詢後，才知道卡片內的點數無法用於搭乘機捷，若沒有先儲值就沒辦法刷卡進站。

他們認為，機捷也是大眾運輸工具，桃捷公司桃園市政府也有投資，市府發行的市民卡補助點數卻無法搭乘，不僅不合理也不方便，希望市府能夠開放點數搭乘捷運。

會自動打五折扣款

社會局說，曾與台鐵、捷運公司等單位討論，但因交通補助點數的扣點系統與捷運、台鐵等收費系統不同，無法整合，因此現階段敬老愛心卡補助點數無法直接用來搭乘捷運或台鐵，不過社會局有提供票價五折補助，民眾只要先儲值現金再搭乘，會自動打五折扣款。

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