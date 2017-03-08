〈北部〉花蓮區漁會理事資格審查 被爆不公
侯榮君判出局 疑另名參選人卻表決通過
〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮區漁會選情愈演愈烈，不僅總幹事遴聘人選僅剩一人，連理監事資格審查也遭現任理事侯榮君質疑「黑箱不公」，爆料另名參選理事簡光臺同樣聯合徵信資料疑慮，卻唯獨他遭判「出局」，並批委員僅以「表決」通過審查，「護航」太明顯。
花蓮區漁會理監事選舉十八日登場，六日舉行理監事資格複審，廿一人中，共有十八人獲得候選資格，其中參選理事侯榮君，因過去有聯徵資料疑慮，遭漁會通知補件，提出清償證明後，仍被依「債信紀錄不良」為由，取消理事參選資格。
侯榮君說，同樣登記參選理事的簡光臺，聯徵資料也有疑慮，卻在第二次審查中，靠「三名審查委員」舉手表決通過，質疑審查機制「因人而異」，縣府農業處承辦人當天無人列席「恐有隱情」，要求公開會議記錄。
「球員兼裁判！」議員李秋旺強調，參選理事簡光臺為現任理事長，卻在七人審查委員名單內，似乎有失公正，在聯徵清償證明等資格審查時，竟以「表決」方式呈現，已失去「公信原則」。
球員兼裁判？ 縣府：簡光臺未參與表決
縣府農業處技正洪永倫說，當日審查委員共有岸巡第八三大隊長徐昇平、區漁會代理總幹事洪銘芳、常務監事林長安、理事長簡光臺、縣府漁牧科長黃耀興及全國漁會組長陳平基等人出席，礙於簡光臺也是參選當事人，當時並未參與表決。
他說，今、明二天將請漁會盡速把審查資料送到縣府，並依內容及會議程序，向農委會請示審查結果是否符合法規程序。
花蓮區漁會表示，理監事資格審查小組會議，因縣府農政科未派員到場，按照審查程序，由委員就個案投票表決：其中依理事候選人簡光臺所提供的本金償還繳款紀錄，在場委員同意以投票表決，表決結果為同意三票，另二人則提出意見，請主關機關本權責審查認定。
區漁會強調，另名參選人侯榮君的聯徵資料，呈現出明顯超過一年期間，其欠款部分完全未清償本金或利息，符合漁會法第二十一條之二不得登記事由，即使現在已完全清償亦同，經全部委員通過無異議。
看更多！請加入自由時報粉絲團
●渭水之丘由著名建築師黃聲遠設計，造價約2600萬元，位於櫻花陵園最上層丘地，是一個長20公尺、寬13公尺的橢圓形小廣場，日治時期民主運動先驅蔣渭水，2015年從台北移靈至此，回到故鄉長眠。黃聲遠曾表…
- 和Jolin分手4個月 錦榮被拍到和「她」夜會
- 菊姐怒了！總統官邸宴重砲轟黨中央
- 《徵文啟事》SOHO族的美麗與哀愁
- 外交部：國人到友邦詐騙 恐影響邦交
- 白宮貿委會主席納瓦洛︰中國非良善友邦
- 川普新旅行禁令 法官恐難擋
- 蕓朵／囈語
- 《自由廣場》治史起造台灣國 懷念張炎憲
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Taiwan places in top three in anti-corruption efforts
- 6：10宜蘭外海規模5.2地震！ 最大震度4級
- 真的不是針對你！美韓將共同向中國說明薩德
- 2月蔬菜猛跌 水果、油料大漲
- 尋訪台14甲景觀公路祕境
- 清泉崗毒品案 複檢陽性增至十人
- 焦點評論》對美經貿要上緊發條了
- 女星意外捲入女模命案 毛帽女現身戳程宇謊言
- 中國新艦下餃子 台灣造艦太溫吞
- 憂失競爭力 中國製造業凍漲薪資
- 蔡明晉壓抑亢奮 解危
- 《TAIPEI TIMES 焦點》All Crestor recalled after more counterfeits found
- 林水福／《沉默》的二三事
- 第4節「豪」狂 1分鐘飆9分
- 今抗荷關鍵戰 宋家豪扛重任
- 歐版健保掰掰 美共和黨提新法案
- 24小時內大轉彎 張宏嘉辭三陽董座
- 豆花妹斷髮耍老大 有XXX的FU
- 雷納德逆轉3分彈 奉送哈登火鍋
- 國務卿遭「菲」禮 美劇暗虧杜特蒂
- 晟德布局併購 擴大營運規模
- 統一跨足娛樂圈 組團「校園甜心」
- 《自由廣場》以色列戳破台灣棒球假象
- Fed升息在望 美元指數反彈
- 巴黎時裝週 香奈兒上太空
- 壽星簡浩 帶來好彩頭
- 〈愛情塔羅占卜〉天啊 我精神出軌了嗎?
- 自由談》有錢判生無錢判死
- 漢微科併購案》外資圈第一美女 驚爆內線交易
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Helicopter carrier proposed by navy
- 彰銀案 台新金籲新政府列轉型正義案件
- 《選前批川普》美陣亡士兵父親 赴加演講遭阻撓
標題：〈北部〉花蓮區漁會理事資格審查 被爆不公
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email