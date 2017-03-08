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〈北部〉花蓮區漁會理事資格審查 被爆不公

2017-03-08

侯榮君判出局 疑另名參選人卻表決通過

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮區漁會選情愈演愈烈，不僅總幹事遴聘人選僅剩一人，連理監事資格審查也遭現任理事侯榮君質疑「黑箱不公」，爆料另名參選理事簡光臺同樣聯合徵信資料疑慮，卻唯獨他遭判「出局」，並批委員僅以「表決」通過審查，「護航」太明顯。

花蓮區漁會理監事選舉十八日登場，六日舉行理監事資格複審，廿一人中，共有十八人獲得候選資格，其中參選理事侯榮君，因過去有聯徵資料疑慮，遭漁會通知補件，提出清償證明後，仍被依「債信紀錄不良」為由，取消理事參選資格。

侯榮君說，同樣登記參選理事的簡光臺，聯徵資料也有疑慮，卻在第二次審查中，靠「三名審查委員」舉手表決通過，質疑審查機制「因人而異」，縣府農業處承辦人當天無人列席「恐有隱情」，要求公開會議記錄。

「球員兼裁判！」議員李秋旺強調，參選理事簡光臺為現任理事長，卻在七人審查委員名單內，似乎有失公正，在聯徵清償證明等資格審查時，竟以「表決」方式呈現，已失去「公信原則」。

球員兼裁判？ 縣府：簡光臺未參與表決

縣府農業處技正洪永倫說，當日審查委員共有岸巡第八三大隊長徐昇平、區漁會代理總幹事洪銘芳、常務監事林長安、理事長簡光臺、縣府漁牧科長黃耀興及全國漁會組長陳平基等人出席，礙於簡光臺也是參選當事人，當時並未參與表決。

他說，今、明二天將請漁會盡速把審查資料送到縣府，並依內容及會議程序，向農委會請示審查結果是否符合法規程序。

花蓮區漁會表示，理監事資格審查小組會議，因縣府農政科未派員到場，按照審查程序，由委員就個案投票表決：其中依理事候選人簡光臺所提供的本金償還繳款紀錄，在場委員同意以投票表決，表決結果為同意三票，另二人則提出意見，請主關機關本權責審查認定。

區漁會強調，另名參選人侯榮君的聯徵資料，呈現出明顯超過一年期間，其欠款部分完全未清償本金或利息，符合漁會法第二十一條之二不得登記事由，即使現在已完全清償亦同，經全部委員通過無異議。

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  • 現任理事侯榮君質疑理監事資格審查「黑箱不公」，強調與另名參選理事簡光臺均有聯徵資料疑慮，卻唯獨他遭判「出局」。（記者王峻祺攝）

    現任理事侯榮君質疑理監事資格審查「黑箱不公」，強調與另名參選理事簡光臺均有聯徵資料疑慮，卻唯獨他遭判「出局」。（記者王峻祺攝）

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