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台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉小檔案：渭水之丘

2017-03-08

●渭水之丘由著名建築師黃聲遠設計，造價約2600萬元，位於櫻花陵園最上層丘地，是一個長20公尺、寬13公尺的橢圓形小廣場，日治時期民主運動先驅蔣渭水，2015年從台北移靈至此，回到故鄉長眠。

黃聲遠曾表示，一般墓園設計以靠山為主，祭拜者則會對墓行禮，渭水之丘沒有這樣的設計，而在墓穴後方，規劃讓民眾可席地而坐的斜坡草地，象徵與蔣渭水站在一起，面對蘭陽平原，與蔣生前名言「同胞須團結，團結真有力」相呼應。（記者簡惠茹整理）

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小檔案：渭水之丘

●渭水之丘由著名建築師黃聲遠設計，造價約2600萬元，位於櫻花陵園最上層丘地，是一個長20公尺、寬13公尺的橢圓形小廣場，日治時期民主運動先驅蔣渭水，2015年從台北移靈至此，回到故鄉長眠。黃聲遠曾表…

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2017年3月8日‧星期三‧丁酉年二月十一日
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