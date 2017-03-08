〈北部〉渭水之丘護欄 腳懸半空拍照嚇人
2017-03-08
被稱鷹石尖2.0 遊客腳軟捏冷汗
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮鷹石尖秘境，曾吸引許多遊客造訪拍照，去年底因安全考量被封閉，網路上最近有人分享宜蘭鷹石尖二‧○版，這個地方位在礁溪鄉櫻花陵園的渭水之丘護欄後方，但此處危機四伏，宜蘭縣政府昨天緊急設置告示牌嚴禁攀爬。
海拔四百一十一公尺的鷹石尖，因突出山壁的岩石，與狀似老鷹頭部的斷崖，形成老鷹展翅高飛地形風貌，過去有大批遊客站到斷崖上拍照，更有人坐在突出岩石，懸在半空中拍照，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處去年底以安全因素為由封閉，玩家們大呼可惜。
海拔800公尺 民：想與先人永居？
鷹石尖封閉後，網友發現新的類似景點，海拔八百公尺的櫻花陵園渭水之丘，被視為鷹石尖二‧○版本，翻過渭水之丘護欄，走向圓盤延伸在半空中，拍照時頗有懸空感，因海拔比鷹石尖高，與山腳下形成極大落差，遊客坐在圓盤邊緣，腳懸空拍照，看起來更加驚險。
一旁民眾看到遊客攀爬渭水之丘護欄，紛紛捏把冷汗，直呼太危險，網友留言說，光看照片就覺得腳軟、腳底發麻，批評有人不把生命當一回事，也有民眾指出，櫻花陵園是個墓區，這樣行為相當不尊重先人，難不成道想待在這邊，與先人「永居」？
危機四伏 宜縣府立牌提醒別涉險
宜蘭縣政府昨天製作「嚴禁攀爬」告示牌，放置在渭水之丘護欄圓盤附近，提醒遊客不要涉險，宜蘭縣殯葬管理所長簡倉梁說，站在旁邊步道，便可欣賞蘭陽平原景致，攀爬渭水之丘護欄，到圓盤處拍照，稍有不慎可能掉下懸崖，將有生命危險，除了設置警告標誌，也會規勸遊客不要任意攀爬，以免發生危險。
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小檔案：渭水之丘
●渭水之丘由著名建築師黃聲遠設計，造價約2600萬元，位於櫻花陵園最上層丘地，是一個長20公尺、寬13公尺的橢圓形小廣場，日治時期民主運動先驅蔣渭水，2015年從台北移靈至此，回到故鄉長眠。黃聲遠曾表…
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