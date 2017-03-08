〈北部〉竹縣砸千餘萬 推廣體育運動
2017-03-08
〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣爭取體育署補助，今年將砸下一千一百多萬，推廣、鼓勵鄉親多多從事各類運動。新竹縣政府預估為了執行這個名為「運動i台灣」的計畫，到今年底將舉辦一千三百四十場次的各種體育活動，並持續結合義民祭典發展「地方特色運動」，預計將嘉惠全縣近十萬名愛運動的人口。
縣府教育處體健科表示，這個「運動i台灣」是中央的六年推廣運動計畫，並要求地方政府選定一項地方特色結合運動，從中培養地方鄉親運動的生活習慣。
為此，他們選定了高度代表新竹縣的義民祭典，且從前年開始，就在義民節前舉辦義民「勇士路跑」賽，用運動來間接推廣、延續義民祭典。
該科表示，去年新竹縣約有廿個團體、單位，總共砸下九百多萬舉辦路跑、慢速壘球、籃球等運動活動。並以發展氣功爭取到「銀髮族運動推廣」的競爭型計畫。
今年中央加碼補助新竹縣，配合縣款共有一千一百五十六萬多元可以辦理各類體育活動。
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