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〈北部〉《通霄農會選舉風波延燒》農會取消徐永森理事資格 縣府指無效

2017-03-08

以名下農地不符農用為由 片面取消

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕基層農會理監事改選作業已經結束，但苗栗縣通霄鎮農會的理事席次風波仍持續延燒！被認為有意角逐通霄鎮農會理事長寶座的新任理事徐永森，被檢舉資格不符，名下農地並不符合農用，通霄鎮農會召開臨時審查會議，通霄鎮農會以違反農會法為由，片面取消徐永森理事資格。

縣府：理事資格選前就已審查完畢

苗栗縣政府農業處指出，理事資格在理事選舉前就已經審查完畢，當時已經認定符合資格，通霄鎮農會不應該片面召開無效的審查會議，且農業處不會認定通霄鎮農會召開的審查會議結論有效。

通霄鎮農會改選，選前競爭激烈，甚至引來檢調大動作查賄的通霄鎮農會選舉，理事選舉結果於三日出爐，現任總幹事許道坤獲四席理事支持，同樣角逐總幹事的農會職員徐學承，雖然身陷賄選風波以十萬元交保，但仍積極力拚，獲得五席理事席次，暫居上風，可能規劃停職中的通霄鎮長徐永煌的胞兄徐永森擔任理事長。

不過，前天有會員代表指控，與人喝酒後因不明原因昏睡，又被載到旅館拘禁，無法於理監事選舉時投票，控告酒友涉嫌違反農會法及妨害自由；徐永森也被檢舉農地資格有問題，經許主導成立緊急專案小組調查，現勘認定徐所持有的農地，現場雜草叢生，有違建鐵皮屋，且未實際從事農業生產，以審查結論確有違反農業法規定，片面通知取消其理事資格。

農會欲延後理事長選舉 縣府不同意

通霄鎮農會表示，將把會議資料送交給苗栗縣府農業處認可，另外，在徐永森資格問題獲得農業處正式回覆前，原訂於十日舉行的理事長選舉會議將延至十三日。

農業處表示，選舉仍應如期舉行。

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