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〈北部〉五楊高架延到竹市 交長允列評估

2017-03-08

列入政院前瞻基建可行性評估

〔記者洪美秀／新竹報導〕大新竹地區高速公路交通壅塞可望有解！新竹市府爭取將國道一號五楊高架延伸到新竹市，六日由副市長沈慧虹與立委柯建銘向交通部爭取，部長賀陳旦當場同意，將此案列入行政院前瞻基礎建設計畫的可行性評估。市長林智堅表示，五楊高架如順利延伸，將可解決竹科周邊與市區交通壅塞，更可大幅提升新竹市民生活品質。

林智堅說，新竹科學園區創造十五萬人就業機會，為國家帶來龐大經濟效益，因人口不斷進駐，交通問題益發突顯，但五楊高架未向南延伸，導致竹科周邊交通改善有限，中山高速公路「新竹段」包括：竹北、公道五、竹科及光復路系統交流道，無論是否尖峰，用路人多面臨塞車困擾，延伸五楊高架道路實有必要。

市府已多次向交通部爭取延伸計畫，沈慧虹六日再度柯建銘聯手北上爭取，並當面向交通部長賀陳旦、高公局長趙興華，表達推動五楊高架延伸的迫切與重要性，勿讓「塞車」影響大新竹的經濟與城市發展。

會中，部長賀陳旦允諾，支持編列相關預算，並將「可行性評估」納入行政院四年一兆「前瞻基礎建設計畫」，為五楊高架延伸案跨出關鍵第一步，未來市府將提出完整的評估報告，爭取蓋建經費，解決大新竹地區國道壅塞情況，讓大新竹地區交通獲得紓解。

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  • 五楊高架延伸路線圖。（記者洪美秀攝）

    五楊高架延伸路線圖。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市府向交通部爭取將五楊高架道路延伸到新竹市，日前由副市長沈慧虹（左）和立委柯建銘（左三）北上，已獲交通部長賀陳旦（左二）承諾列入可行性評估預算。 （新竹市府提供）

    新竹市府向交通部爭取將五楊高架道路延伸到新竹市，日前由副市長沈慧虹（左）和立委柯建銘（左三）北上，已獲交通部長賀陳旦（左二）承諾列入可行性評估預算。 （新竹市府提供）

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