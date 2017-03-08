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〈北部〉奪首座木棒冠軍 平鎮高中獲表揚

2017-03-08

〔記者陳昀／桃園報導〕由教育部舉辦、號稱「台灣春季甲子園」的高中棒球運動聯賽硬式木棒組二月底完成決賽，平鎮高中棒球隊以預賽、複賽及決賽十二連勝之姿，拿下隊史第一座木棒冠軍，全體隊員與三名教練昨到市府接受市長鄭文燦表揚。鄭文燦開心地發下豪語，除了頒給每位選手五萬元獎金，也要找優秀導演拍攝紀錄片，「要把KANO比下去！」

教練吳柏宏表示，硬式木棒比賽時間長、場次多，對選手來說是耐力與體力的考驗，過去從來沒有拿過冠軍，這次為了因應農曆年後的比賽，大年初三就召集隊員訓練，賽程中共有十場比賽提前完賽，還有兩場以四︰○、六︰○完封。

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  • 平鎮高中棒球隊以預賽、複賽及決賽十二連勝之姿，拿下隊史在高中木棒聯賽第一座冠軍。（記者陳昀攝）

    平鎮高中棒球隊以預賽、複賽及決賽十二連勝之姿，拿下隊史在高中木棒聯賽第一座冠軍。（記者陳昀攝）

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