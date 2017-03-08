〈北部〉繁星放榜 桃園4高中擠進全國前10
市立高中總錄取率達63％
〔記者陳昀、周敏鴻、鄭淑婷／桃園報導〕大學繁星推薦昨天放榜，市府教育局表示，市立高中共有五六八位學生上榜，總錄取率達六十三％，其中錄取國立大學者達二四九人。另外，南崁高中有一○四人上榜，與高雄市立左營高中並列全國第四；楊梅高中、大園國際高中、大溪高中也擠進全國前十名。
南崁高中104人上榜 排第四
南崁高中校長張祝芬表示，該校有一○四人上榜，錄取國立大學有五十一人，涵蓋台、清、交、政、成大等名校；學測榜首蕭宏峻通過成功大學醫學系第一階段甄選，可望成為南崁高中第一位錄取醫學系的學生。
大園國際高中 首次同時2人上台大
國立楊梅高中錄取九十九人，排名全國第六，其中卅八人錄取國立大學；排名第九的市立大園國際高中有九十六人上榜、四十一人錄取國立大學，校長鍾鼎國說，學生李明真、賀璽分別錄取台灣大學外國語文學系、哲學系，是創校以來，首次在繁星推薦同時有兩名學生錄取台大。
第十名的市立大溪高中錄取九十三人，國立大學有卅人，校長莊祿崇說，除了傳統的企管、電機等科系，也有學生依興趣與未來就業考量，選擇交通大學運輸與物流管理學系就讀。
國立陽明高中成績也不遑多讓，有七十七人上榜、四十七人錄取國立大學，包含台大、清大、成大各兩人，政大三人、交大一人，還有六人錄取醫學相關校系。
國立桃園高中有廿九人錄取國立大學，包括台大四人、清大三人，政大、中央大學各兩人，交大、成大各一人，另有一人錄取台北醫學大學牙醫系。
國立武陵高中有八人上榜，陳宇軒、江岱諮、蘇瑀禎、徐嘉欣分別錄取台大、師大、政大、清大；陳之玄、陳怡廷錄取國立陽明大學牙醫學系與醫學系；蘇思蓉、林依臻也分別錄取長庚大學、台北醫學大學醫學系。
龜山區壽山高中七十五人上榜、廿九人錄取國立大學，其中一人錄取台大；平鎮區平鎮高中七十六人上榜、四十九人錄取國立大學，包含兩名台大；觀音區觀音高中五十三人上榜、十七人錄取國立大學，包含一名台大；八德區永豐高中有七十人上榜、卅二人錄取國立大學，包含一名台大；桃園區新興高中錄取七十四人，卅七人錄取國立大學。
此外，中壢區中大壢中、內壢高中分別有四人、一人錄取台大，啟英高中也有兩人錄取台大；私立光啟高中繁星報名廿人、錄取十九人。
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