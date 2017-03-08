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〈中部〉永采違勞基法 遭重罰百萬

2017-03-08

〔記者蘇金鳳、張菁雅／台中報導〕針對永采烘焙坊與實習生、員工間的勞資糾紛案，勞工局在展開調查後，發現違法事實明確，依法通知業者陳述意見後，於七日開出一百萬元罰單並送達業者；也對業者未出席六日的第二次調解會議且撤回調解，提出譴責，呼籲業者儘速出面解決爭議。

而永采烘焙坊日前已向勞工局資遣通報九名勞工，勞工局也將持續追蹤業者於四月十日前，是否將勞工資遣簽收或劃撥證明依法通報市府，保障離職勞工權益。

勞工局表示，由於業者過去五年來對勞工顯未善盡照顧義務，並有多次違法紀錄，甚至連實習學生也淪為受害勞工，加上勞工局實施勞動檢查及調解聯繫過程，業者態度並無改善之意，因此重罰一百萬。

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