〈中部〉好神！聽到孩童呼喊…白沙屯媽祖飛上司令台

2017-03-08

〔記者何宗翰／大肚報導〕苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖一年一度赴北港朝天宮進香，日前開始回鑾行程，昨天行經台中大肚區追分國小前，不少民眾、家長及學童們一早就守候在校門口等候，大喊「媽祖婆我愛您」，希望媽祖婆可以進入校園，結果媽祖真的聽到信眾們的心聲，直接「飛上」追分國小司令台停駕，讓信眾們又驚又喜。

「真的很神奇，現場看到滿感動的！」追分國小校長賴如足表示，白沙屯媽祖已連續四年回程時，都會進入追分國小校園，往年也曾繞操場一圈後離開；昨天一早七點多早自習時間，就有不少家長帶著孩子聚集在校門口等待，希望媽祖可以保佑地方平安，為孩子們開智慧，沒想到八點左右媽祖真的聽到信眾的盼望，首度停駕在司令台，約廿分鐘後才離開。同樣幸運的還有烏日警分局龍井分駐所，所長呂水賢表示，二月廿七日進香途中，媽祖婆也罕見的停駕在分駐所十五分鐘，據鄉親的說法，過去從來沒有過。