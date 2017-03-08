〈中部〉東京食品展 林佳龍水果裝宣傳 拉攏日客
2017-03-08
〔記者張菁雅／台中報導〕「東京國際食品展」七日登場，中市主打「茶與餅」，市長林佳龍穿上印有台中農產的水果裝在台上轉圈，並走到中市攤位促銷打氣，國際宣傳超吸睛，成為現場一大亮點；另參訪橫濱港及擴大花卉銷日市場，並為台中花博打廣告、拉攏日客。
這次台中市有十二家廠商與上百種食品參加「東京國際食品展」，林佳龍手持文心蘭，穿著印有「台中農好禮 二○一八花現台中」的水果裝參加開幕式，並在致詞時轉圈，藉此向日本人介紹台中的精緻水果。
林佳龍說，台中是抱著新生學習的心情，與其他七縣市共組台灣隊，希望透過東京國際食品展的舞台，讓台灣優質的食品被世界看見。林市長隨後至中市各攤位，為參展廠商加油打氣，十分受到民眾歡迎，也相當吸睛，還有人好奇詢問，國際宣傳架式十足。
隨後，林佳龍一行至東京幕張TKP會場，見證台中文心蘭、百合擴大外銷日本合作備忘錄簽署儀式，林市長也邀請日方明年到台中參加世界花博，一同感受台中花卉的美麗；駐日代表謝長廷也讚許，這次簽約將會是美麗的合作。
日本是典型的「港市合一」管理體制，林佳龍為此拜會橫濱市副市長渡邊巧教，並參訪橫濱港大棧橋國際客輪碼頭。林佳龍表示，橫濱市是橫濱港的管理者，可做為台中推動港市合作的借鏡，盼雙方未來能締結姊妹港或簽署備忘錄，並有郵輪航線往返。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
不走父母的路 彰女雙姝興趣當家
今年大學繁星入學昨放榜，彰化縣不乏考生圓了成為台大人的夢想，特別的是，國立彰化女中學生羅郁捷和陳思穎，雙親各是音樂老師和警官，兩人都朝自己的…
網友回應
熱門新聞
- 和Jolin分手4個月 錦榮被拍到和「她」夜會
- 菊姐怒了！總統官邸宴重砲轟黨中央
- 《徵文啟事》SOHO族的美麗與哀愁
- 外交部：國人到友邦詐騙 恐影響邦交
- 白宮貿委會主席納瓦洛︰中國非良善友邦
- 川普新旅行禁令 法官恐難擋
- 蕓朵／囈語
- 《自由廣場》治史起造台灣國 懷念張炎憲
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Taiwan places in top three in anti-corruption efforts
- 6：10宜蘭外海規模5.2地震！ 最大震度4級
- 真的不是針對你！美韓將共同向中國說明薩德
- 2月蔬菜猛跌 水果、油料大漲
- 尋訪台14甲景觀公路祕境
- 清泉崗毒品案 複檢陽性增至十人
- 焦點評論》對美經貿要上緊發條了
- 女星意外捲入女模命案 毛帽女現身戳程宇謊言
- 中國新艦下餃子 台灣造艦太溫吞
- 憂失競爭力 中國製造業凍漲薪資
- 蔡明晉壓抑亢奮 解危
- 《TAIPEI TIMES 焦點》All Crestor recalled after more counterfeits found
- 林水福／《沉默》的二三事
- 第4節「豪」狂 1分鐘飆9分
- 今抗荷關鍵戰 宋家豪扛重任
- 歐版健保掰掰 美共和黨提新法案
- 24小時內大轉彎 張宏嘉辭三陽董座
- 豆花妹斷髮耍老大 有XXX的FU
- 雷納德逆轉3分彈 奉送哈登火鍋
- 國務卿遭「菲」禮 美劇暗虧杜特蒂
- 晟德布局併購 擴大營運規模
- 統一跨足娛樂圈 組團「校園甜心」
- 《自由廣場》以色列戳破台灣棒球假象
- Fed升息在望 美元指數反彈
- 巴黎時裝週 香奈兒上太空
- 壽星簡浩 帶來好彩頭
- 〈愛情塔羅占卜〉天啊 我精神出軌了嗎?
- 自由談》有錢判生無錢判死
- 漢微科併購案》外資圈第一美女 驚爆內線交易
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Helicopter carrier proposed by navy
- 彰銀案 台新金籲新政府列轉型正義案件
- 《選前批川普》美陣亡士兵父親 赴加演講遭阻撓
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉東京食品展 林佳龍水果裝宣傳 拉攏日客
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分