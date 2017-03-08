〈中部〉東京食品展 林佳龍水果裝宣傳 拉攏日客

2017-03-08

〔記者張菁雅／台中報導〕「東京國際食品展」七日登場，中市主打「茶與餅」，市長林佳龍穿上印有台中農產的水果裝在台上轉圈，並走到中市攤位促銷打氣，國際宣傳超吸睛，成為現場一大亮點；另參訪橫濱港及擴大花卉銷日市場，並為台中花博打廣告、拉攏日客。

這次台中市有十二家廠商與上百種食品參加「東京國際食品展」，林佳龍手持文心蘭，穿著印有「台中農好禮 二○一八花現台中」的水果裝參加開幕式，並在致詞時轉圈，藉此向日本人介紹台中的精緻水果。

林佳龍說，台中是抱著新生學習的心情，與其他七縣市共組台灣隊，希望透過東京國際食品展的舞台，讓台灣優質的食品被世界看見。林市長隨後至中市各攤位，為參展廠商加油打氣，十分受到民眾歡迎，也相當吸睛，還有人好奇詢問，國際宣傳架式十足。

隨後，林佳龍一行至東京幕張TKP會場，見證台中文心蘭、百合擴大外銷日本合作備忘錄簽署儀式，林市長也邀請日方明年到台中參加世界花博，一同感受台中花卉的美麗；駐日代表謝長廷也讚許，這次簽約將會是美麗的合作。

日本是典型的「港市合一」管理體制，林佳龍為此拜會橫濱市副市長渡邊巧教，並參訪橫濱港大棧橋國際客輪碼頭。林佳龍表示，橫濱市是橫濱港的管理者，可做為台中推動港市合作的借鏡，盼雙方未來能締結姊妹港或簽署備忘錄，並有郵輪航線往返。