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〈中部〉累積40年 梨山垃圾瀑布開始清運

2017-03-08

13處列管地點 市府斥資4百萬清除

〔記者李忠憲／台中報導〕梨山令人詬病的「垃圾瀑布」可望消失！累積四十年的梨山垃圾瀑布，由於可能影響大台中民生用水的水質，台中市長林佳龍立刻撥了四百多萬經費，上月底外包廠商開始清運十三處垃圾瀑布，預估至少八十公噸的垃圾最快可在六月清完。和平區代表會副主席羅進玉表示，感謝市長重視，也呼籲當地人動起來，一起維護梨山的好山好水，並支持嚴懲亂倒垃圾者。

農業廢棄物、觀光垃圾 恐污染水源

和平區面積達一千平方公里，約佔台中市近五成面積，人口僅約一萬人，由於大梨山地區是高經濟價值作物主要產地，包括梨山茶、雪梨、蜜蘋果、甜柿等，中橫未斷前，觀光客絡繹不絕，農業廢棄物及觀光垃圾十分多。但因幅員遼闊，經費有限，造成垃圾清運效果不佳，垃圾問題無法妥善解決，部分居民因此長期將垃圾倒在山坡及山溝，數十年來，形成多處「垃圾瀑布」的奇特景象，除遭觀光客詬病，也可能污染下方德基水庫水源區，影響大台中民生用水。

存在已有四十年未解決的垃圾瀑布，在市長林佳龍上任後，立刻補助經費購置清潔車等，以提升垃圾清運能力，另外也撥四百多萬元發包，委由廠商清理垃圾瀑布，希望儘快解決可能污染的問題。

外包人員垂降清運 預計6月底清完

和平區公所表示，列管垃圾瀑布共十三處，上月三日發包，廿七日開始清理包括苗圃及台八線86K等二處。由於現場山坡陡峭，七至十位工作人員有如登山般，使用安全帶垂降，慢慢將垃圾打包，集中送到福壽山垃圾轉運站放置，之後再以垃圾車走中橫臨三十七便道，送到后里焚化爐。預計六月底可全部清除完畢，將可清出八十公噸的垃圾。

公所宣導勿亂倒 違者將從重開罰

區公所說，清除完畢後將加設圍籬，並建構監視器系統，安裝在垃圾亂倒熱點，目前也已開始宣導民眾勿亂倒垃圾，大型或數量多的，可打電話預約，宣導期過後，若仍有人亂倒，將從重開罰按日連續處罰。

和平區代表會副主席羅進玉說，感謝市長對和平區如此照顧，不少民眾看到在清垃圾，也主動協助，十分窩心。他也呼籲當地居民一起動起來協助清理，也希望環保署、水利署及台電等單位一起為梨山地區環境努力，提升觀光品質，讓優質的德基水庫用水能保持下去。

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  • 工作人員沿著垃圾瀑布慢慢走下去。（記者李忠憲翻攝）

    工作人員沿著垃圾瀑布慢慢走下去。（記者李忠憲翻攝）

  • 清運上來的垃圾裝袋，放置路邊。（記者李忠憲翻攝）

    清運上來的垃圾裝袋，放置路邊。（記者李忠憲翻攝）

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