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〈中部〉不走父母的路 彰女雙姝興趣當家

2017-03-08

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年大學繁星入學昨放榜，彰化縣不乏考生圓了成為台大人的夢想，特別的是，國立彰化女中學生羅郁捷和陳思穎，雙親各是音樂老師和警官，兩人都朝自己的興趣發展，不走父母的路。

雙親都是音樂老師的羅郁捷，是數理資優班學生，遺傳父母音樂細胞的天賦，會鋼琴、小提琴等多項樂器，學測七十三級分，通過國立陽明大學醫系的第一階段篩選，她說，走音樂路辛苦，醫師就業路更廣；另外彰女的陳思穎錄取台灣大學財務金融學系，其雙親都是警官，學測成績七十二級分，她說，對數字的敏感度遠大於背法條，擇興趣升學。

不放棄「上籃」 彰中籃球隊長上台大

國立彰化高中數理資優班的籃球隊長許致銓， 雙親都服務教育界，高中三年都是籃球隊員，今年榮膺籃球隊長，在競賽中擔任極其重要的控球後衛，學測六十四級分，分數比預期低了不少，只有英文拿下十五級分。

許致銓說，就在他猶豫著要不要參加校內撕榜作業之前，是導師劉鴻博一封訊息，激勵了他不要放棄任何一個「帶球上籃」的機會，讓他決定放手一搏，透過繁星入學錄取台大森林系。

彰化高中繁星入學上榜者有廿六人，三人錄取台大，除許致銓之外，還有林靜得、張鈞皓。另外有二人通過醫學系第一階段篩選，許銘升、王丞億需再接受接受陽明醫學系和高醫大醫學系的進階考驗。

彰女卅二人上榜，三人錄取台大，除陳思穎之外，還有蕭安軒、白庭瑄，而有五人通過醫學系第一階段篩選，需再接受進階考驗。

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  • 大學繁星放榜，彰女何俞蓁（左起）、許瑄方、羅郁捷、陳思穎、蕭汶芸（由左而右），各錄取自己理想學校和學系。 （記者張聰秋攝）

    大學繁星放榜，彰女何俞蓁（左起）、許瑄方、羅郁捷、陳思穎、蕭汶芸（由左而右），各錄取自己理想學校和學系。 （記者張聰秋攝）

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不走父母的路 彰女雙姝興趣當家

今年大學繁星入學昨放榜，彰化縣不乏考生圓了成為台大人的夢想，特別的是，國立彰化女中學生羅郁捷和陳思穎，雙親各是音樂老師和警官，兩人都朝自己的…

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