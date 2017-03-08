〈中部〉會考5B逆轉勝 陳柏誌棄台大選中興

2017-03-08

〔記者陳冠備、劉曉欣／彰化報導〕繁星高中昨日放榜，彰化溪湖、成功、鹿港三所社區型高中表現亮眼，不少學子藉此機會圓夢，考到理想中的大學。溪湖高中在這次繁星計畫中有六十七人上榜，三十一人錄取國立大學，而成功高中今年上榜四十一人，錄取國立大學人數有十二人，鹿港高中更是不遑多讓，多達五十二人上榜。

國中會考只有五B的陳柏誌，選擇直升成功高中部，他表示，三年前就提早立下目標，希望能在只有一％的繁星計畫中脫穎而出，所以遇有學業問題就會打破砂鍋問到底，這次會考五十七級分，應能上台大森林、地理系，可是未來想以穩定工作為考量，希望能考台電等公職，因此選讀中興大學電機系。

溪湖韋齡斐學畫轉讀醫

溪湖高中韋齡斐說，國中是美術班，高中是數理班，喜歡畫畫也喜歡醫學，希望透過讀台北醫學大學系期間，結合藝術，推廣藝術治療；鹿港高中張哲瑋表示，從小學起，媽媽獨自撫養他跟妹妹，每天早上五點先去市場賣水果，晚上再去夜市賣衣服，相當辛苦，這次考取物理治療系，就是希望畢業後藉著醫學相關工作，幫家裡分擔家計。

成功高中校長許偉志表示，透過繁星升學計畫，更能反映社區型高中的升學優勢。溪湖高中校長楊豪森也說，不少來自中低收入戶的家庭，因為努力不懈與配合繁星計畫，更有機會考上理想大學。