〈中部〉全國學生舞蹈賽 選手憋尿彩排

2017-03-08

文化局週一休假辦公室關門

〔記者謝介裕／南投報導〕全國學生舞蹈比賽在南投縣文化局熱鬧登場，惟傳出選手於六日夜間彩排時，文化局本部辦公大樓大門深鎖，被迫憋尿到三百五十公尺外的消防局借廁所如廁，導致選手們怨聲載道，縣府除表歉意以外，也立刻成立夜間工作小組提供選手們各項服務。

該舞蹈比賽區分古典、民族、現代、兒童等四大類，涵蓋國小、國中、高中及大專院校，從二日起、迄十八日結束，個人組有二九七人報名參賽，團體組總共三九四隊，合計來自全國一萬多名學生參賽。

老師帶學生向消防局「求救」

昨團體賽陸續登場，羅東等國中也把握時機，六日夜間提前在文化局演藝廳練習，期間，學生一個接著一個反映「想尿尿…」，但卻找不到廁所，最後老師們只好帶著學生向消防局「求救」，叫消防弟兄們匪夷所思，也難怪師生們個個快氣炸了。

縣府教育處長李孟珍、副處長王淑玲指出，六日適逢週一文化局休假日，所以辦公大樓才未開放，假使該處能與文化局做好橫向聯繫，或許憋尿借廁事件就不會發生，將虛心檢討改進。

由於此次比賽，吸引上萬人參加，比賽會場附近的南投、名間、草屯地區的飯店、旅館，幾乎都一房難求，對地方觀光、產業帶來不少助益，因此，為顧及參賽選手交通動線的安全性，縣府也公告南投市民權街、建國路至南崗路路段在白天時段進行封路，造成不便之處，也希望鄉親能諒解。