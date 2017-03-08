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〈中部〉媽媽打零工 單親生吳曼瑄上台師大

2017-03-08

〔記者佟振國、謝介裕／南投報導〕大學繁星推薦昨天放榜，南投縣社區高中平均錄取率逾七成，各校都有同學擠進台大等名校，弱勢生表現更加值得鼓勵，竹山高中吳曼瑄來自單親家庭，母親打零工維持家計，她努力苦讀錄取台師大化學系，縣立旭光高中、國立暨大附中同樣有低收入戶及新住民子女錄取優秀國立大學，成功用知識扭轉劣勢。

大學繁星推薦結果出爐，縣內中興、南投、竹山、旭光、暨大附中等五所公立高中都有同學錄取台大，中興林繹臣獸醫系、南投孫楚媛護理系、竹山黃薇萱人類學系、旭光陳彥丞藥學系、暨大附中陳致呈經濟系，縣內學測榜首私立普台高中綦家承資訊工程系，首次進榜的私立五育中學則由林雋打頭陣，錄取農藝系，旭光高中王俞淨成績可錄取台大，但對服裝設計有興趣的她決捨台大選擇輔大織品服裝系。

熱心公益 立志當老師回饋社會

弱勢生的表現同樣可圈可點，竹山高中吳曼瑄來自單親家庭，哥哥在學，僅靠母親打零工維持家計，家中經濟狀況不允許她補習，只要功課有不懂之處，一定把握機會向老師、同學請教，在校成績始終保持全校前三名，如願錄取台師大化學系。

若時間允許，吳曼瑄也經常至社福機構擔任志工，陪伴長輩們聊天、散步，之前還曾參加「思源科學創意大賽」，一舉囊括銅牌、最佳化學、物理關卡等三個獎項，也把獎金六千元捐贈南投家扶中心照顧弱勢兒童，吳曼瑄希望畢業後能當老師，善用所學並回饋社會。

四位新住民子女表現優異

旭光高中吳佳臻是低收入戶子女，也是九二一受災戶，國中會考成績只有五Ｂ，但她仍能苦讀向學，錄取台北大學公行系；同樣低收入戶也是新住民子女的李政毅，錄取中正數學系；母親分別是印尼、越南籍的邱明翊、莫政傑錄取中正財金系及嘉義大學生化科技系；暨大附中張嘉珍也是新住民子女，學測五十九級分，錄取台北醫大牙體技術系。

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  • 李政毅（左起）、邱明翊、莫政傑都是新住民之子，也以優異成績錄取國立大學。（圖：旭光高中提供）

    李政毅（左起）、邱明翊、莫政傑都是新住民之子，也以優異成績錄取國立大學。（圖：旭光高中提供）

  • 國立南投高中繁星成績亮眼，師生們雀躍不已。國立竹山高中同學吳曼瑄（左一），克服逆境錄取台師大、同學黃薇萱（左四）錄取台大，並與同錄取國立大學的同學一起開心合照。（記者謝介裕攝）

    國立南投高中繁星成績亮眼，師生們雀躍不已。國立竹山高中同學吳曼瑄（左一），克服逆境錄取台師大、同學黃薇萱（左四）錄取台大，並與同錄取國立大學的同學一起開心合照。（記者謝介裕攝）

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