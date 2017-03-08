〈中部〉媽媽打零工 單親生吳曼瑄上台師大
〔記者佟振國、謝介裕／南投報導〕大學繁星推薦昨天放榜，南投縣社區高中平均錄取率逾七成，各校都有同學擠進台大等名校，弱勢生表現更加值得鼓勵，竹山高中吳曼瑄來自單親家庭，母親打零工維持家計，她努力苦讀錄取台師大化學系，縣立旭光高中、國立暨大附中同樣有低收入戶及新住民子女錄取優秀國立大學，成功用知識扭轉劣勢。
大學繁星推薦結果出爐，縣內中興、南投、竹山、旭光、暨大附中等五所公立高中都有同學錄取台大，中興林繹臣獸醫系、南投孫楚媛護理系、竹山黃薇萱人類學系、旭光陳彥丞藥學系、暨大附中陳致呈經濟系，縣內學測榜首私立普台高中綦家承資訊工程系，首次進榜的私立五育中學則由林雋打頭陣，錄取農藝系，旭光高中王俞淨成績可錄取台大，但對服裝設計有興趣的她決捨台大選擇輔大織品服裝系。
熱心公益 立志當老師回饋社會
弱勢生的表現同樣可圈可點，竹山高中吳曼瑄來自單親家庭，哥哥在學，僅靠母親打零工維持家計，家中經濟狀況不允許她補習，只要功課有不懂之處，一定把握機會向老師、同學請教，在校成績始終保持全校前三名，如願錄取台師大化學系。
若時間允許，吳曼瑄也經常至社福機構擔任志工，陪伴長輩們聊天、散步，之前還曾參加「思源科學創意大賽」，一舉囊括銅牌、最佳化學、物理關卡等三個獎項，也把獎金六千元捐贈南投家扶中心照顧弱勢兒童，吳曼瑄希望畢業後能當老師，善用所學並回饋社會。
四位新住民子女表現優異
旭光高中吳佳臻是低收入戶子女，也是九二一受災戶，國中會考成績只有五Ｂ，但她仍能苦讀向學，錄取台北大學公行系；同樣低收入戶也是新住民子女的李政毅，錄取中正數學系；母親分別是印尼、越南籍的邱明翊、莫政傑錄取中正財金系及嘉義大學生化科技系；暨大附中張嘉珍也是新住民子女，學測五十九級分，錄取台北醫大牙體技術系。
看更多！請加入自由時報粉絲團
今年大學繁星入學昨放榜，彰化縣不乏考生圓了成為台大人的夢想，特別的是，國立彰化女中學生羅郁捷和陳思穎，雙親各是音樂老師和警官，兩人都朝自己的…
- 和Jolin分手4個月 錦榮被拍到和「她」夜會
- 菊姐怒了！總統官邸宴重砲轟黨中央
- 《徵文啟事》SOHO族的美麗與哀愁
- 外交部：國人到友邦詐騙 恐影響邦交
- 白宮貿委會主席納瓦洛︰中國非良善友邦
- 川普新旅行禁令 法官恐難擋
- 蕓朵／囈語
- 《自由廣場》治史起造台灣國 懷念張炎憲
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Taiwan places in top three in anti-corruption efforts
- 6：10宜蘭外海規模5.2地震！ 最大震度4級
- 真的不是針對你！美韓將共同向中國說明薩德
- 2月蔬菜猛跌 水果、油料大漲
- 尋訪台14甲景觀公路祕境
- 清泉崗毒品案 複檢陽性增至十人
- 焦點評論》對美經貿要上緊發條了
- 女星意外捲入女模命案 毛帽女現身戳程宇謊言
- 中國新艦下餃子 台灣造艦太溫吞
- 憂失競爭力 中國製造業凍漲薪資
- 蔡明晉壓抑亢奮 解危
- 《TAIPEI TIMES 焦點》All Crestor recalled after more counterfeits found
- 林水福／《沉默》的二三事
- 第4節「豪」狂 1分鐘飆9分
- 今抗荷關鍵戰 宋家豪扛重任
- 歐版健保掰掰 美共和黨提新法案
- 24小時內大轉彎 張宏嘉辭三陽董座
- 豆花妹斷髮耍老大 有XXX的FU
- 雷納德逆轉3分彈 奉送哈登火鍋
- 國務卿遭「菲」禮 美劇暗虧杜特蒂
- 晟德布局併購 擴大營運規模
- 統一跨足娛樂圈 組團「校園甜心」
- 《自由廣場》以色列戳破台灣棒球假象
- Fed升息在望 美元指數反彈
- 巴黎時裝週 香奈兒上太空
- 壽星簡浩 帶來好彩頭
- 〈愛情塔羅占卜〉天啊 我精神出軌了嗎?
- 自由談》有錢判生無錢判死
- 漢微科併購案》外資圈第一美女 驚爆內線交易
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Helicopter carrier proposed by navy
- 彰銀案 台新金籲新政府列轉型正義案件
- 《選前批川普》美陣亡士兵父親 赴加演講遭阻撓
標題：〈中部〉媽媽打零工 單親生吳曼瑄上台師大
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email