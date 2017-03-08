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〈中部〉里長助賣高麗菜 網友熱情相挺

2017-03-08

〔記者林宜樟／嘉義報導〕高麗菜價持續低迷，嘉義縣六腳鄉楊姓菜農栽種一萬三千多顆高麗菜滯銷，朴子市文化里長楊石旭獲知後，透過臉書平台協助菜農賣高麗菜，網友紛紛相挺認購，七天來就賣出近三千顆，讓楊某「足感心」。

三月一日，楊姓菜農載著高麗菜到朴子市場叫賣，數量太多，賣不出去，古道熱腸的楊石旭得知其處境，索性在自家門口幫忙代賣高麗菜，並將訊息貼在臉書宣傳。

民眾好奇楊石旭家門口堆滿高麗菜，詢問後得知是幫助菜農，都紛紛響應，網友更是踴躍支持，七天下來已賣出近三千顆。

楊石旭說，高麗菜一顆賣廿元，每天約賣四百多顆，有認購者一次吃不完，就分送給親朋好友，朴子福聯行善團等團體則買來送給社福團體，幫助菜農也做公益。

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  • 楊石旭（左）家前堆滿高麗菜，連日來不少民眾前來購買，也有團體買來送社福機構。（記者林宜樟翻攝）

    楊石旭（左）家前堆滿高麗菜，連日來不少民眾前來購買，也有團體買來送社福機構。（記者林宜樟翻攝）

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