〈中部〉漸凍人胡庭碩 幽默分享正向人生

2017-03-08

〔記者廖淑玲／雲林報導〕漸凍人胡庭碩應褒忠國中邀請來到雲林演講，曾拿下學測滿級分的他以其不平凡的人生經歷激勵學生，現場贈送他自著「自己的人生自己扛」的勵志書籍，生動感人的精彩演說讓師生受益良多。

不只是一場講座，更是一堂精彩的生命教育課程，褒忠國中從去年十二月開始籌劃，透過豐泰文教基金會贊助，邀請胡庭碩到校和師生及學區內的國小學童一起分享他的生命故事。

胡庭碩因為是漸凍人肌肉會萎縮，無法屈膝彎腰，手腳會逐漸無力，連刷牙及刮鬍子都常掉牙刷及刮鬍刀，問同學要怎麼辦？國小學生天真回答「撿起來」或「叫媽媽撿」，他再問「可是刷一次牙要掉好幾次，媽媽怎麼辦？要是媽媽正在炒蛋，會不會炒蛋就變煎蛋？」幽默的對話引來學生注意聽講沒人分心。

胡庭碩用幽默風趣的說法，教大家如何找對方法，解決問題，及遇到困難與問題時如何面對，帶領大家積極、正向看待問題，不要只期待別人主動幫忙。

演講中，胡庭碩提醒別對身心障礙者有刻板印象，以為他們都是悲情苦悶，他以自己為例，分享正向樂觀，從頭到尾毫無怨懟而是妙趣橫生。褒忠國中校長陳昭龍特別致贈感謝狀，學生爭相和他合影，他還帶著學生做鬼臉、開懷大笑。