〈中部〉古坑新庄、東和 7月將有自來水

2017-03-08

〔記者黃淑莉／古坑報導〕雲林古坑山區仍有多處沒有自來水，枯水期時居民常為了取水發生口角、糾紛，其中古坑東和、新庄村山區七十多戶人家等了數十年，終於在昨天動工，可望在今年七月有自來水可用。

苦盼數十年 延管工程動工

立委劉建國指出，台灣自來水普及率達九成五以上，但仍有許多偏遠山區無自來水可用，為改善居民飲用水問題，中央雖每年編列經費，但經費有限，各縣市要經過評比才有機會接管，雲林這幾年改善華山、桂林等地，但樟湖、草嶺還有多處仍無自來水可用。

古坑新庄、東和村石坑地區自來水延管工程早在六年前爭取，但因土地、經費等問題，直到昨天才順利動工。

東和村長高榮淇、賴金章表示，村民現在用水都是自己拉水管到山上接山泉水，冬季枯水期常有村民為了爭水源發生口角，甚至把別人的水管移走，數十年的感情因為水源問題翻臉。

縣議員賴明源表示，接水管線都是村民自己架設，沒水時就要沿著管線尋找脫落或破損處，相當不便且險象環生。

自來水公司第五區工程處長穆岳鈞表示，石坑地區延管工程將埋設五公里的水管，沿線設三座配水池、兩處加壓站及相關機電設備，總工程費一千八百多萬元，預計今年七月可以完工供水。