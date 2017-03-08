〈中部〉水情吃緊 仁義潭蓄水剩33％

2017-03-08

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義地區水情吃緊，新港、太保、鹿草等地菜農，為防患未然，在田邊角落備妥空桶，以便到圳溝取水澆菜兼儲水，以免日後無水灌溉；水公司第五區管理處表示，供應大嘉義地區民生用水的仁義潭、蘭潭水庫，蓄水率持續下降，呼籲民眾節約用水，減緩缺水期的衝擊。

嘉南農田水利會嘉義區管理處主任李英華表示，嘉義地區農作灌溉主要依靠曾文水庫、烏山頭水庫，兩座水庫目前蓄水量二億六千萬噸，蓄水率分別有五成及八成，目前足以供應農業、工業及民生用水。

李英華說，嘉南平原一期稻作均完成翻土引水及插秧，水情緊俏對稻作影響雖不大，但再不降雨，二期稻作休耕面積可能增多。

水公司第五區管理處副處長何承嶧表示，仁義潭水庫有效蓄水量兩千五百二十八萬噸，目前僅剩八百七十二萬噸，蓄水率三成三；蘭潭有效蓄水量九百二十六．九萬噸，目前僅剩四百六十七萬噸，蓄水率五成，水情燈號維持「稍緊」的綠燈，何時轉至黃燈「一階段限水」將由經濟部水利署決定。