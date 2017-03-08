| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
外資圈美女總座疑內線交易 500萬交保 6：10宜蘭外海規模5.2地震！ 最大震度4級
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉水情吃緊 仁義潭蓄水剩33％

2017-03-08

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義地區水情吃緊，新港、太保、鹿草等地菜農，為防患未然，在田邊角落備妥空桶，以便到圳溝取水澆菜兼儲水，以免日後無水灌溉；水公司第五區管理處表示，供應大嘉義地區民生用水的仁義潭、蘭潭水庫，蓄水率持續下降，呼籲民眾節約用水，減緩缺水期的衝擊。

嘉南農田水利會嘉義區管理處主任李英華表示，嘉義地區農作灌溉主要依靠曾文水庫、烏山頭水庫，兩座水庫目前蓄水量二億六千萬噸，蓄水率分別有五成及八成，目前足以供應農業、工業及民生用水。

李英華說，嘉南平原一期稻作均完成翻土引水及插秧，水情緊俏對稻作影響雖不大，但再不降雨，二期稻作休耕面積可能增多。

水公司第五區管理處副處長何承嶧表示，仁義潭水庫有效蓄水量兩千五百二十八萬噸，目前僅剩八百七十二萬噸，蓄水率三成三；蘭潭有效蓄水量九百二十六．九萬噸，目前僅剩四百六十七萬噸，蓄水率五成，水情燈號維持「稍緊」的綠燈，何時轉至黃燈「一階段限水」將由經濟部水利署決定。

廣告
  • 仁義潭水庫蓄水量持續下降，沙洲浮現。（記者曾迺強攝）

    仁義潭水庫蓄水量持續下降，沙洲浮現。（記者曾迺強攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
不走父母的路 彰女雙姝興趣當家

今年大學繁星入學昨放榜，彰化縣不乏考生圓了成為台大人的夢想，特別的是，國立彰化女中學生羅郁捷和陳思穎，雙親各是音樂老師和警官，兩人都朝自己的…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤蔥薑爆魚塊
喝熱湯✤芋頭排骨酥
蜂蜜結晶還能吃嗎？
炒飯一定要用冷飯？
轉寄

標題：〈中部〉水情吃緊 仁義潭蓄水剩33％


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月8日‧星期三‧丁酉年二月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.