〈中部〉去年不動產交易 量縮價持平

2017-03-08

〔記者張菁雅／台中報導〕「大台中房市交易動態資訊平台」發布一○五年大台中房市年報，分析台中市去年全年度及第四季不動產交易量體及價格。去年受到實施房地合一稅制及持有稅制爭議影響，台中市整體登記棟數較一○四年減少約廿六％，全年整體價格大致持平；而去年第四季有回溫趨勢，登記棟數相較於第三季增加約十八％，整體交易總金額則增加約五十九％。

地政局與產官學界協力籌組「大台中房市交易動態資訊平台」，定期發布房市交易資訊，供民眾參考。

地政局長張治祥表示，台中市去年不動產登記數量合計為三萬二千七百五十三棟，較一○四年減少約廿六％，若逐月來看，一、二月登記數量急遽降低，三月後逐漸回穩，每月登記量約在二千六百至三千棟之間，推測為央行宣布鬆綁房市信用管制、第三次降息、建商讓利等因素所致。

另外，去年第四季登記棟數為九千五百九十九棟，相較上季增加十八％、相較一○四年同季則年減卅五％，推測主因為去年一月一日起實施房地合一稅制，導致一○四年第四季出現避稅交屋潮，登記棟數大幅增加，該季登記棟數為近年來最高。

張治祥指出，去年土地單價部分，住宅區與農業區大致持平、商業區則下跌後回升、工業區微幅上漲；住宅建坪單價部分，大樓下跌後回升、透天厝微幅上漲、公寓與華廈則持平。

此外，依據實價登錄資料顯示，去年全年度整體交易數量為三萬六千三百七十四件、交易總金額為四千一百六十五億元，相較一○四年，交易數量年減十七％、交易總金額年減廿三％，而去年第四季整體交易量與交易總金額分別較上季增加五十％、五十九％。