〈中部〉去年不動產交易 量縮價持平
2017-03-08
〔記者張菁雅／台中報導〕「大台中房市交易動態資訊平台」發布一○五年大台中房市年報，分析台中市去年全年度及第四季不動產交易量體及價格。去年受到實施房地合一稅制及持有稅制爭議影響，台中市整體登記棟數較一○四年減少約廿六％，全年整體價格大致持平；而去年第四季有回溫趨勢，登記棟數相較於第三季增加約十八％，整體交易總金額則增加約五十九％。
地政局與產官學界協力籌組「大台中房市交易動態資訊平台」，定期發布房市交易資訊，供民眾參考。
地政局長張治祥表示，台中市去年不動產登記數量合計為三萬二千七百五十三棟，較一○四年減少約廿六％，若逐月來看，一、二月登記數量急遽降低，三月後逐漸回穩，每月登記量約在二千六百至三千棟之間，推測為央行宣布鬆綁房市信用管制、第三次降息、建商讓利等因素所致。
另外，去年第四季登記棟數為九千五百九十九棟，相較上季增加十八％、相較一○四年同季則年減卅五％，推測主因為去年一月一日起實施房地合一稅制，導致一○四年第四季出現避稅交屋潮，登記棟數大幅增加，該季登記棟數為近年來最高。
張治祥指出，去年土地單價部分，住宅區與農業區大致持平、商業區則下跌後回升、工業區微幅上漲；住宅建坪單價部分，大樓下跌後回升、透天厝微幅上漲、公寓與華廈則持平。
此外，依據實價登錄資料顯示，去年全年度整體交易數量為三萬六千三百七十四件、交易總金額為四千一百六十五億元，相較一○四年，交易數量年減十七％、交易總金額年減廿三％，而去年第四季整體交易量與交易總金額分別較上季增加五十％、五十九％。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
不走父母的路 彰女雙姝興趣當家
今年大學繁星入學昨放榜，彰化縣不乏考生圓了成為台大人的夢想，特別的是，國立彰化女中學生羅郁捷和陳思穎，雙親各是音樂老師和警官，兩人都朝自己的…
網友回應
熱門新聞
- 和Jolin分手4個月 錦榮被拍到和「她」夜會
- 菊姐怒了！總統官邸宴重砲轟黨中央
- 《徵文啟事》SOHO族的美麗與哀愁
- 外交部：國人到友邦詐騙 恐影響邦交
- 白宮貿委會主席納瓦洛︰中國非良善友邦
- 川普新旅行禁令 法官恐難擋
- 蕓朵／囈語
- 《自由廣場》治史起造台灣國 懷念張炎憲
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Taiwan places in top three in anti-corruption efforts
- 6：10宜蘭外海規模5.2地震！ 最大震度4級
- 真的不是針對你！美韓將共同向中國說明薩德
- 2月蔬菜猛跌 水果、油料大漲
- 尋訪台14甲景觀公路祕境
- 清泉崗毒品案 複檢陽性增至十人
- 焦點評論》對美經貿要上緊發條了
- 女星意外捲入女模命案 毛帽女現身戳程宇謊言
- 中國新艦下餃子 台灣造艦太溫吞
- 憂失競爭力 中國製造業凍漲薪資
- 蔡明晉壓抑亢奮 解危
- 《TAIPEI TIMES 焦點》All Crestor recalled after more counterfeits found
- 林水福／《沉默》的二三事
- 第4節「豪」狂 1分鐘飆9分
- 今抗荷關鍵戰 宋家豪扛重任
- 歐版健保掰掰 美共和黨提新法案
- 24小時內大轉彎 張宏嘉辭三陽董座
- 豆花妹斷髮耍老大 有XXX的FU
- 雷納德逆轉3分彈 奉送哈登火鍋
- 國務卿遭「菲」禮 美劇暗虧杜特蒂
- 晟德布局併購 擴大營運規模
- 統一跨足娛樂圈 組團「校園甜心」
- 《自由廣場》以色列戳破台灣棒球假象
- Fed升息在望 美元指數反彈
- 巴黎時裝週 香奈兒上太空
- 壽星簡浩 帶來好彩頭
- 〈愛情塔羅占卜〉天啊 我精神出軌了嗎?
- 自由談》有錢判生無錢判死
- 漢微科併購案》外資圈第一美女 驚爆內線交易
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Helicopter carrier proposed by navy
- 彰銀案 台新金籲新政府列轉型正義案件
- 《選前批川普》美陣亡士兵父親 赴加演講遭阻撓
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉去年不動產交易 量縮價持平
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分