〈中部〉苦民所苦 議員籲市府凍漲房屋稅
〔記者張菁雅／台中報導〕去年地價稅大漲，民眾怨聲載道，而房屋稅率最近將會核定，且自明年起適用三年，十一位民進黨議員七日聯合召開記者會，呼籲市府「苦民所苦」，凍漲房屋稅，以免造成物價上漲，甚至影響明年大選。
不動產評價會 3、4月召開
議員謝志忠表示，不動產評價委員會將在三、四月召開，評定關係房屋稅的房屋標準單價、地段率等，而市府財政局長、地方稅務局長都是當然委員，因此，市府有權決定稅率，去年地價稅已上漲，加上近期消費者物價指數上升、一例一休衝擊，民眾實質薪資倒退，房屋稅不能再漲。
議員陳淑華也說，市府推出政策時應考量民眾對物價的預期心理，市長林佳龍去年在談到房屋稅時，曾要求相關單位苦民所苦，希望市府能夠落實。
議員蔡雅玲、張芬郁、蕭隆澤指出，執政黨要求居住正義，但在物價漲不停的情況下，應視景氣狀況決定房屋稅是否調整，希望市長「三思而行」，讓房屋稅凍漲。
議員張耀中提醒市府，若房屋稅明年起調漲，剛好碰到大選年，且房屋稅、地價稅皆漲，會引起民怨，恐怕影響選情；另外，他建議中央修改土地稅法、平均地權條例，提高地價稅起徵點、降低稅率，但中央的態度很冷漠。
國民黨團書記長李中也贊成房屋稅凍漲，他表示，市府去年調漲地價稅時，國民黨團就要求市府不能再漲房屋稅，因為地價稅、房屋稅調漲，一定會全面影響物價，全民荷包都受衝擊，百姓生活已經這麼苦了，此時不是調漲時機。
林佳龍︰市府會審慎評估
市長林佳龍目前在日本訪問，面對媒體詢問房屋稅問題，他說，用來核定房屋稅的標準包括房屋標準單價、地段率，台中市都是六都最低，且非自住稅率採法令規定最低標準一．五％課徵，明年房屋稅率尚未定案，市府一定會審慎評估，考量房地產現況，同時根據市民負擔能力，將心比心，重行評定稅基計算標準。
地方稅務局則強調，今年重行評定的房屋標準單價及地段率，是適用於明年五月開徵的房屋稅，今年房屋稅不受影響。
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標題：〈中部〉苦民所苦 議員籲市府凍漲房屋稅
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