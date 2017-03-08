〈中部〉投147線路口車禍多 南港村民夢魘

2017-03-08

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉投一四七線道路已拓寬改善至南港村社區，雙線道路讓來往車輛相對順暢，不過長石巷的路口不明顯，許多駕駛人未能減速，通車近兩年已發生至少四起嚴重事故，成為村民夢魘，希望路口裝設紅綠燈，減少事故發生。

地方盼裝設紅綠燈 警方加強取締

國姓鄉投一四七線由北山村通往水里鄉新興村，沿途有九份二山國家地震紀念地，也是鄉內香菇、水鹿養殖重鎮，假日有許多遊客前往，但沿途多處路段狹窄，不利車輛會車，縣府特別提報生活圈計畫道路，逐年拓寬改善，已完成北山至南港村，成為雙線道。

縣議員邱美玲表示，南港村路段不經過社區，而是另闢外環道銜接，該路段剛好與通往九份二山的長石巷交會，在路口處略呈彎道並不明顯，雖然路口前設置十字路口及慢行的標誌、標線，但駕駛人行駛在寬敞的道路上還是容易忽略，希望設置紅綠燈。

在地的鄉代會副主席林東漢也強調，外地遊客不熟悉路況，更加危險。南港村長彭偉政表示，該路段通車近兩年來，長石巷路口已至少發生四起嚴重車禍，都造成人員重傷，村民希望道路拓寬之後不要變成危險路段。

縣府工務處、公所及警方昨依地方要求會勘，議員邱美玲及村民建議路口裝設紅綠燈，但號誌須使用路口私人土地，縣府建議由地方協助取得土地，全力促成。

縣警局交通隊強調，投一四七線假日車多，近年來也常有重機行駛，將於假日加強機動超速攔檢取締。