| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
外資圈美女總座疑內線交易 500萬交保 6：10宜蘭外海規模5.2地震！ 最大震度4級
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉田地鹽化「種不活」 彰縣農爭補償

2017-03-08

拆除慶安水道便道 海水倒灌農田

〔記者劉曉欣／線西報導〕位於彰化縣沿海地區的慶安水道，去年拆除南便道造成海水倒灌農田，造成田地鹽化，本月一日才插秧，沒想到秧苗枯黃，只好又二度插秧，線西鄉老農民黃明丁氣憤地表示，種稻子七十年，沒看過秧苗不會活！而縣議員賴清美強調，希望工業局能夠儘速拿出停耕補償辦法，不要讓老農心血全無。

賴清美昨天與縣府農業處副處長郭至善，一起到黃明丁的農地了解情況，賴清美說，去年十月挖斷便道造成海水倒灌農地，光是在線西、伸港一帶就大約有二十公頃土地鹽化，五個月過去了，迄今補償辦法都沒有，農民不忍農地荒蕪，又繼續買秧苗、請插秧機來插秧，就怕根本無法收成。

郭至善表示，目前縣府已請農糧署行文給彰濱工業區服務中心，希望能加快停耕補償後續辦法，並負起後續鹽化土地改良，讓農地可以早日恢復耕作。

才插秧就枯黃 老農只好二度插秧

老農黃明丁，他今年八十七歲，種稻子超過七十年，從來沒有碰過秧苗「種不活」，今年春節前曾試著要種「菜頭」，竟然也「種不活」，這真是太奇怪了。

黃明丁說，一分多的農地整地已花二千元，每次插秧包括秧苗加僱工就要三千元，插秧前還要先施肥，又花了七、八百元，就怕秧苗「種不活」。

彰濱服務中心︰加速制定補償機制

彰濱工業區服務中心主任丘慶智強調，今年春節前已委由農試所到申請農地受損的土地，全面進行土壤採樣送驗，將根據送驗結果來制定停耕補償機制與標準，將要求加快速度。

廣告
  • 黃姓老農一星期內插秧兩次，第一次所插的秧苗出現枯黃。 （記者劉曉欣攝）

    黃姓老農一星期內插秧兩次，第一次所插的秧苗出現枯黃。 （記者劉曉欣攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
不走父母的路 彰女雙姝興趣當家

今年大學繁星入學昨放榜，彰化縣不乏考生圓了成為台大人的夢想，特別的是，國立彰化女中學生羅郁捷和陳思穎，雙親各是音樂老師和警官，兩人都朝自己的…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤蔥薑爆魚塊
喝熱湯✤芋頭排骨酥
蜂蜜結晶還能吃嗎？
炒飯一定要用冷飯？
轉寄

標題：〈中部〉田地鹽化「種不活」 彰縣農爭補償


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月8日‧星期三‧丁酉年二月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.