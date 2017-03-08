〈中部〉田地鹽化「種不活」 彰縣農爭補償
2017-03-08
拆除慶安水道便道 海水倒灌農田
〔記者劉曉欣／線西報導〕位於彰化縣沿海地區的慶安水道，去年拆除南便道造成海水倒灌農田，造成田地鹽化，本月一日才插秧，沒想到秧苗枯黃，只好又二度插秧，線西鄉老農民黃明丁氣憤地表示，種稻子七十年，沒看過秧苗不會活！而縣議員賴清美強調，希望工業局能夠儘速拿出停耕補償辦法，不要讓老農心血全無。
賴清美昨天與縣府農業處副處長郭至善，一起到黃明丁的農地了解情況，賴清美說，去年十月挖斷便道造成海水倒灌農地，光是在線西、伸港一帶就大約有二十公頃土地鹽化，五個月過去了，迄今補償辦法都沒有，農民不忍農地荒蕪，又繼續買秧苗、請插秧機來插秧，就怕根本無法收成。
郭至善表示，目前縣府已請農糧署行文給彰濱工業區服務中心，希望能加快停耕補償後續辦法，並負起後續鹽化土地改良，讓農地可以早日恢復耕作。
才插秧就枯黃 老農只好二度插秧
老農黃明丁，他今年八十七歲，種稻子超過七十年，從來沒有碰過秧苗「種不活」，今年春節前曾試著要種「菜頭」，竟然也「種不活」，這真是太奇怪了。
黃明丁說，一分多的農地整地已花二千元，每次插秧包括秧苗加僱工就要三千元，插秧前還要先施肥，又花了七、八百元，就怕秧苗「種不活」。
彰濱服務中心︰加速制定補償機制
彰濱工業區服務中心主任丘慶智強調，今年春節前已委由農試所到申請農地受損的土地，全面進行土壤採樣送驗，將根據送驗結果來制定停耕補償機制與標準，將要求加快速度。
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