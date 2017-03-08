〈中部〉高分生棄醫科 歐陽群如願擁抱森林
〔記者王善嬿、丁偉杰、林宜樟、曾迺強／嘉義報導〕大學繁星推薦放榜，嘉義高中歐陽群學測七十三級分，因喜愛森林、動物，將台大森林環境暨資源系列為第一志願，如願上榜。七十四級分的嘉義女中蕭曼甄，依個人興趣及生涯規劃，錄取北醫牙醫系，她說，牙醫生活品質比其他科醫師好得多。
嘉中6生 通過醫學系一階
嘉中蔡雨彤、何承翰、林士祐、林秉萱、柳昱宏及吳秉璁等六人，通過陽明、成大、北醫、高醫、中山、馬偕醫學系第一階段。嘉女林敬家、吳亭儒、羅姿雅、陳佳珞等四人，通過陽明、北醫、長庚、中山醫學系第一階段。
嘉中歐陽群受到奇幻浪漫「白虎之咒」小說的影響，對森林、動物有興趣，成績雖可以上醫學系，但鍾情台大森林環境暨資源系。嘉女七十二級分的翁毓晴在校內雖選讀自然組，但對商科情有獨鍾，錄取台大財務金融系。
私立嘉華中學曹博閎、梁婉玲、黃云翎、謝佳峻，分別通過陽明、長庚、輔仁、慈濟醫學系第一階段，其中，梁婉玲崇拜法醫楊日松，將朝法醫之路邁進。私立輔仁中學蔡峻銘通過輔大醫學系第一階段。
私立協同中學吳峻綸、蔡名峻、江孟翰、白偉辰、郭芳岑分別通過陽明、長庚、高醫、中國附醫、輔仁醫學系第一階段篩選。
嘉義高商綜高林佳靜為新住民子女，國小時父親與越南籍母親離異，由祖父母帶大，她不畏家境清寒、努力求學，錄取中國附醫藥學系。私立協志高職綜合高中雙胞胎姊妹江佳蓉、江佳蓁，分別錄取台大大氣科學系、中正大學歷史學系，校長蔡英仁說，江佳蓁成績雖有機會選讀台灣師範大學，但為照顧在民雄早餐店工作的母親，選擇在家鄉就近升學、減輕家裡負擔。
新港藝術高中周祐廷是新港文教基金會長期志工，錄取中國附醫藥學系。永慶高中共二十九人上榜，錄取率八成，東石高中共五十三人上榜，錄取率八成。
看更多！請加入自由時報粉絲團
今年大學繁星入學昨放榜，彰化縣不乏考生圓了成為台大人的夢想，特別的是，國立彰化女中學生羅郁捷和陳思穎，雙親各是音樂老師和警官，兩人都朝自己的…
- 和Jolin分手4個月 錦榮被拍到和「她」夜會
- 菊姐怒了！總統官邸宴重砲轟黨中央
- 《徵文啟事》SOHO族的美麗與哀愁
- 外交部：國人到友邦詐騙 恐影響邦交
- 白宮貿委會主席納瓦洛︰中國非良善友邦
- 川普新旅行禁令 法官恐難擋
- 蕓朵／囈語
- 《自由廣場》治史起造台灣國 懷念張炎憲
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Taiwan places in top three in anti-corruption efforts
- 6：10宜蘭外海規模5.2地震！ 最大震度4級
- 真的不是針對你！美韓將共同向中國說明薩德
- 2月蔬菜猛跌 水果、油料大漲
- 尋訪台14甲景觀公路祕境
- 清泉崗毒品案 複檢陽性增至十人
- 焦點評論》對美經貿要上緊發條了
- 女星意外捲入女模命案 毛帽女現身戳程宇謊言
- 中國新艦下餃子 台灣造艦太溫吞
- 憂失競爭力 中國製造業凍漲薪資
- 蔡明晉壓抑亢奮 解危
- 《TAIPEI TIMES 焦點》All Crestor recalled after more counterfeits found
- 林水福／《沉默》的二三事
- 第4節「豪」狂 1分鐘飆9分
- 今抗荷關鍵戰 宋家豪扛重任
- 歐版健保掰掰 美共和黨提新法案
- 24小時內大轉彎 張宏嘉辭三陽董座
- 豆花妹斷髮耍老大 有XXX的FU
- 雷納德逆轉3分彈 奉送哈登火鍋
- 國務卿遭「菲」禮 美劇暗虧杜特蒂
- 晟德布局併購 擴大營運規模
- 統一跨足娛樂圈 組團「校園甜心」
- 《自由廣場》以色列戳破台灣棒球假象
- Fed升息在望 美元指數反彈
- 巴黎時裝週 香奈兒上太空
- 壽星簡浩 帶來好彩頭
- 〈愛情塔羅占卜〉天啊 我精神出軌了嗎?
- 自由談》有錢判生無錢判死
- 漢微科併購案》外資圈第一美女 驚爆內線交易
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Helicopter carrier proposed by navy
- 彰銀案 台新金籲新政府列轉型正義案件
- 《選前批川普》美陣亡士兵父親 赴加演講遭阻撓
標題：〈中部〉高分生棄醫科 歐陽群如願擁抱森林
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email