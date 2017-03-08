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〈中部〉高分生棄醫科 歐陽群如願擁抱森林

2017-03-08

〔記者王善嬿、丁偉杰、林宜樟、曾迺強／嘉義報導〕大學繁星推薦放榜，嘉義高中歐陽群學測七十三級分，因喜愛森林、動物，將台大森林環境暨資源系列為第一志願，如願上榜。七十四級分的嘉義女中蕭曼甄，依個人興趣及生涯規劃，錄取北醫牙醫系，她說，牙醫生活品質比其他科醫師好得多。

嘉中6生 通過醫學系一階

嘉中蔡雨彤、何承翰、林士祐、林秉萱、柳昱宏及吳秉璁等六人，通過陽明、成大、北醫、高醫、中山、馬偕醫學系第一階段。嘉女林敬家、吳亭儒、羅姿雅、陳佳珞等四人，通過陽明、北醫、長庚、中山醫學系第一階段。

嘉中歐陽群受到奇幻浪漫「白虎之咒」小說的影響，對森林、動物有興趣，成績雖可以上醫學系，但鍾情台大森林環境暨資源系。嘉女七十二級分的翁毓晴在校內雖選讀自然組，但對商科情有獨鍾，錄取台大財務金融系。

私立嘉華中學曹博閎、梁婉玲、黃云翎、謝佳峻，分別通過陽明、長庚、輔仁、慈濟醫學系第一階段，其中，梁婉玲崇拜法醫楊日松，將朝法醫之路邁進。私立輔仁中學蔡峻銘通過輔大醫學系第一階段。

私立協同中學吳峻綸、蔡名峻、江孟翰、白偉辰、郭芳岑分別通過陽明、長庚、高醫、中國附醫、輔仁醫學系第一階段篩選。

嘉義高商綜高林佳靜為新住民子女，國小時父親與越南籍母親離異，由祖父母帶大，她不畏家境清寒、努力求學，錄取中國附醫藥學系。私立協志高職綜合高中雙胞胎姊妹江佳蓉、江佳蓁，分別錄取台大大氣科學系、中正大學歷史學系，校長蔡英仁說，江佳蓁成績雖有機會選讀台灣師範大學，但為照顧在民雄早餐店工作的母親，選擇在家鄉就近升學、減輕家裡負擔。

新港藝術高中周祐廷是新港文教基金會長期志工，錄取中國附醫藥學系。永慶高中共二十九人上榜，錄取率八成，東石高中共五十三人上榜，錄取率八成。

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  • 嘉義高中歐陽群學測考七十三級分，成績可推薦醫科，但他對森林有興趣，順利錄取台大森林環境暨資源系。（嘉義高中提供）

    嘉義高中歐陽群學測考七十三級分，成績可推薦醫科，但他對森林有興趣，順利錄取台大森林環境暨資源系。（嘉義高中提供）

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