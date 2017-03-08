〈中部〉視障生繁星上大學 感恩同學當他的眼
2017-03-08
〔記者黃淑莉、廖淑玲／雲林報導〕大學繁星入學昨天放榜，雲林北港高中視障生蔡其霖、揚子高中重度聽障生詹景崴不被身體的殘缺打敗，比別人更努力，分別錄取高雄大學法律系、清華大學資訊工程系。其霖想成為一位主持正義的法官；景崴則希望從事社會服務工作。
蔡其霖讀法律 想當正義法官
蔡其霖先天白內障，手術後兩眼視差達一千多度，黑板及課本的字幾乎自不清，國中時曾使用字體放大的課本，但攜帶不方便，高中三年都使用一般課本，班上許多同學知道他的情況，三年來當他的眼睛，抄寫筆記借他複習，他功課不懂，同學也很熱心解答。
北港高中校長傅國樑表示，蔡其霖爸爸是工廠作業員、媽媽是家管，中低收入家庭，其霖在班上人緣很好，功課名列前茅，喜歡閱讀科幻、武俠小說舒壓，這次繁星入學是以一般生身分申請。
蔡其霖表示，「同學對我很好，我眼睛看不到，他們抄筆記借我，我花比別人更多時間讀書、理解，考試時仔細作答！」
聽障生詹景崴 母調教不自卑
詹景崴先天聽力障礙從小就得戴助聽器，還得加掛麥克風收取說話者的頻率，才能進一步了解對方的說話內容，幸賴在學校擔任輔導老師的母親從小調教，讓他學會不自卑，為自己走出不一樣的路。
詹景崴經常陪著母親到社區服務弱勢的學童及老人，喜歡和人群接觸的他，就讀國二時就和同學自組「揚子小當家」，服務單親及隔代教養的小朋友，曾獲全國志工獎，透過服務過程建立自信心，也學會勇敢面對生命的一切，擺脫先天身體的障礙。
繁星放榜錄取清華大學，詹景崴第一個感謝母親辛苦養育及教導，也謝謝中學六年來一路陪他成長的學校老師和同班同學。
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