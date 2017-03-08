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〈中部〉視障生繁星上大學 感恩同學當他的眼

2017-03-08

〔記者黃淑莉、廖淑玲／雲林報導〕大學繁星入學昨天放榜，雲林北港高中視障生蔡其霖、揚子高中重度聽障生詹景崴不被身體的殘缺打敗，比別人更努力，分別錄取高雄大學法律系、清華大學資訊工程系。其霖想成為一位主持正義的法官；景崴則希望從事社會服務工作。

蔡其霖讀法律 想當正義法官

蔡其霖先天白內障，手術後兩眼視差達一千多度，黑板及課本的字幾乎自不清，國中時曾使用字體放大的課本，但攜帶不方便，高中三年都使用一般課本，班上許多同學知道他的情況，三年來當他的眼睛，抄寫筆記借他複習，他功課不懂，同學也很熱心解答。

北港高中校長傅國樑表示，蔡其霖爸爸是工廠作業員、媽媽是家管，中低收入家庭，其霖在班上人緣很好，功課名列前茅，喜歡閱讀科幻、武俠小說舒壓，這次繁星入學是以一般生身分申請。

蔡其霖表示，「同學對我很好，我眼睛看不到，他們抄筆記借我，我花比別人更多時間讀書、理解，考試時仔細作答！」

聽障生詹景崴 母調教不自卑

詹景崴先天聽力障礙從小就得戴助聽器，還得加掛麥克風收取說話者的頻率，才能進一步了解對方的說話內容，幸賴在學校擔任輔導老師的母親從小調教，讓他學會不自卑，為自己走出不一樣的路。

詹景崴經常陪著母親到社區服務弱勢的學童及老人，喜歡和人群接觸的他，就讀國二時就和同學自組「揚子小當家」，服務單親及隔代教養的小朋友，曾獲全國志工獎，透過服務過程建立自信心，也學會勇敢面對生命的一切，擺脫先天身體的障礙。

繁星放榜錄取清華大學，詹景崴第一個感謝母親辛苦養育及教導，也謝謝中學六年來一路陪他成長的學校老師和同班同學。

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  • 北港高中視障學生蔡其霖繁星入學以一般生身分申請錄取高雄大學法律系。（記者黃淑莉攝）

    北港高中視障學生蔡其霖繁星入學以一般生身分申請錄取高雄大學法律系。（記者黃淑莉攝）

  • 先天性重度聽障的詹景崴（中）繁星推薦放榜錄取清華大學資訊工程系。（記者廖淑玲攝）

    先天性重度聽障的詹景崴（中）繁星推薦放榜錄取清華大學資訊工程系。（記者廖淑玲攝）

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