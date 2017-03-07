〈南部〉校園車辨系統 台首大測試建置
2017-03-07
〔記者楊金城／麻豆報導〕為維護大學校園安全，台灣首府大學與校內育成中心的軟體業者合作，開發「校園版」車輛辨識系統，透過辨識系統判讀進入校園的車輛是否為校內師生車輛，以強化校園安全。目前測試系統軟體精確度不錯，將擇日建置，成為大學首見的車辨系統。
校長許光華說，校園車輛辨識系統由曾任台首大設計學院院長的張逸中主導研發設計，張逸中仍在學校兼課，合作的軟體業者並成為台首大育成中心的夥伴。
刑事局和縣、市警局在全台重要路段建置車牌辨識系統，以追蹤可疑犯案車輛，是科學辦案的利器，系統的辨識速度與正確率是關鍵。許光華說，張逸中團隊設計的車輛影像辨識系統已被嘉義市警局採用，只要車輛在路口違規，電腦立刻會從資料庫找出車籍資料，供警方追查取締。
張逸中指出，這套車辨系統不斷更新，目前辨識正確性相當高，再經數遊系老師蔡宗達的系統整合後，適用場域更精準，車辨系統結合大門口的管制措施，只要車輛在進入校門前的道路，經影像辨識，幾秒後就可判讀是否為校內師生的車輛，警衛可有更充裕時間做管控，並自動記錄每輛車子入校時間和影像。
而進入校園的車輛，也可透過這套車辨系統查詢，找出混入校園的可疑車輛。許光華說，提供學生安全的校園是學校的責任，車辨系統有助於校園安全的維護。
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