〈南部〉新營國小百年校慶 將回最早校址濟安宮點聖火

2017-03-07

〔記者王涵平／新營報導〕慶祝新營國小百年校慶，飲水思源，九日將回到最早校址濟安宮點燃聖火，親師生與校友傳遞，十二日表揚百位傑出校友。

新營國小昨在校內百週年校慶意象紀念園區舉行記者會，宣布九日將由師生、家長、籌委會委員分十站繞跑新營街市，由於新營國小於一九一七年由柳營國小分立時，曾借用新營「大廟」濟安宮廟地做為教室，因而聖火點燃後沿陳明源眼科、新營高中、綠都心公園、同濟宮（王公廟）、龍武宮、佑生婦產科、新營郵局，回到學校點燃大會聖火。

校長張溪南表示，新營國小於一○五年暑假成立百週年校慶籌備委員會，推舉吳慶堂董事長擔任總召集人，陳俊吉醫師為主任委員，黃明志前會長為總幹事，決議在百週年校慶當天表揚至少百位傑出校友，並由前校長陳茂德擔任傑出校友遴選委員會召集人。

百位傑出校友包括前台大醫院院長李源德、台北市商業公會理事長王應傑、經濟部政務次長沈榮津、高雄醫學院前院長許勝雄、台北市捷運公司董事長董瑞斌等一百廿四位，邀請市長賴清德頒贈獎座與證書。