〈南部〉安平金光劍獅不見了 蔡宅整修放假去
2017-03-07
擔心劍獅無人照看 先收起來
〔記者王俊忠／台南報導〕南市安平區中興街內知名的金光劍獅，最近有導覽解說老師發現不見了！原來是劍獅所在地的蔡宅年代久遠，最近要整修，無人居住，蔡家人擔心劍獅無人照看，決定先收起來，待整修後再重出江湖，續扛鎮宅辟邪任務，有民眾笑稱：「劍獅也有另類的一例一休！」
民眾笑稱 劍獅也要一例一休
金光劍獅所有人蔡銘勝老先生與劍獅境遇，不僅具有鄉野傳奇特殊性，來龍去脈非常完整，加上金光搶眼，一直是劍獅參訪教學行程中，極受遊客喜愛的知名劍獅之一。
最近有帶團參訪的導覽老師驚訝察覺金光劍獅不見了，且金光劍獅所在的蔡宅屋門緊閉，無處探詢，導覽老師只好詢問安平區公所。
區公所人員打聽後才知道年代久遠的蔡宅，預計近期整修，暫時無人居住，蔡家人顧慮劍獅無人照看，決定先收起來，待整修完畢，再看情況讓劍獅繼續扛起鎮宅辟邪任務。
有民俗學者表示，大部分辟邪物如劍獅的安置，是有其宗教儀式與使用期限的，多半在房舍毀損時，辟邪物才完成守衛任務、功成身退，回歸其神格本位。但安平多年來推廣劍獅文化有成，除了劍獅本身具有民俗鎮宅威能外，大部分家裡有劍獅的屋主都很愛護自家劍獅，甚至以家有劍獅為榮。
安平區長賴青足指出，之前安平有老宅翻修時，整面牆壁打掉重建，刻意留下劍獅舊牆，耗工費時只為保留劍獅；像蔡家這樣收起劍獅，待房屋修繕後再掛出，也是保存劍獅文化的共識與表現，這次蔡宅因整修，暫時卸下金光劍獅鎮宅辟邪的任務，也算是搭上一例一休政策風潮，讓劍獅休假去了！
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