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〈南部〉險侵權 台南國際兒童電影節改名

2017-03-07

活動已起跑 並熱鬧宣傳中

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕南市文化局今年首度參與的「Eureka！台南國際兒童電影節」，系列活動已在元月份起跑，熱鬧宣傳中，卻爆發名稱已由前兩屆的主辦單位台南市教育產業工會與教師會商標註冊，緊急改為「Eureka！台灣國際兒童暨青少年影展」，險起侵權爭議，也讓不知道的人一頭霧水。

南市教育產業工會理事長侯俊良表示，二○一三年起努力籌辦台南國際兒童電影節，兩年一次，將名稱註冊的用意，是希望能夠成為公共財，歡迎任何單位來合作推廣，永續經營。

爆名稱被教育產業工會註冊

侯俊良說，今年該會並未獲邀一起協辦，對方自然不能沿用台南國際兒童電影節，避免商標惹議，至於改什麼名稱，予以尊重。

改名台灣國際兒童暨青少年影展

改名後的「Eureka！台灣國際兒童暨青少年影展」，由台南市音像文化發展協會與市政府文化局一起舉辦，今年七月廿一日盛大登場，原規劃的系列活動並未變更，如期推出。

在名稱爭議尚未出現前，市府一月初為台南國際兒童電影節舉行啟動儀式，並公布這次的主視覺設計，以及吉祥物，相當熱鬧，文化局長葉澤山當時還聲稱今年邁入第三屆，強力宣傳。

葉澤山指出，只要是好的活動，文化局都支持，其實這次影展的關照層面擴及至國中生，只稱兒童太侷限了，加上青少年會比較適宜，改名恰如其分。

只是突然改名，讓家長頗感訝異，但都強調仍會全力支持，鼓勵孩子踴躍參與，畢竟專為小朋友規劃的國際影展活動，真的很難得。

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  • 避免侵權爭議，「Eureka！台南國際兒童電影節」緊急改名為「Eureka！台灣國際兒童暨青少年影展」。（記者吳俊鋒攝）

    避免侵權爭議，「Eureka！台南國際兒童電影節」緊急改名為「Eureka！台灣國際兒童暨青少年影展」。（記者吳俊鋒攝）

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