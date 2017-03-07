〈南部〉荒廢逾20年 岡山鑽石大樓成立管委會

2017-03-07

〔記者蘇福男／岡山報導〕閒置、荒廢逾二十年的岡山鑽石大樓，歷經五次籌備會議，昨總算成立管理委員會，並通過大樓規約，為處理陳年的爛攤子跨出第一步，並歡迎建築業者、地產開發公司洽談合作事宜。

鑽石大樓建造於一九七○年代，位於岡山最熱鬧的平和中街商圈，為地下一層、地上八層的住商大樓，早期大樓內商家林立，有冰宮、遊藝場、三溫暖、卡拉OK店，頂樓還有空中花園咖啡廳，曾是岡山最高、最風光的大樓，也是老岡山人共同的回憶。

因建商財務出狀況，大樓停水停電，產權也發生紛爭，整棟大樓荒廢長達二十年，目前僅剩一戶住戶，去年因發生登革熱疫情，再度引起相關單位出面關切。

鑽石大樓所有權人計有百餘人，岡山區公所去年六月邀集所有權人開會，歷經三次協調會達成共識，推舉所有權人林許蕋的兒子林朝鵬擔任召集人，聯繫各所有權人辦理後續大樓處置事宜，以徹底解決閒置衍生的治安、環境衛生問題。