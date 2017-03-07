〈南部〉農業缺工招考 要30人來183人

2017-03-07

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市農業缺工八千人，隨著鳳梨、玉荷包進入產期，市府農業局招考「農業師傅」，吸引一百八十三人報考，扛二十公斤沙包跑五十公尺，最後只篩選出三十人，薪水月領五十Ｋ，還能習得一技之長，成為農業技術種子部隊。

農委會委託市府招考農業專業技術團，依體能測試錄取前四十名後，參加農改場農業專業技術訓練，針對高市玉荷包等高經濟作物，由專家、模範農民親自指導嫁接、疏果等高級技術，經第二階段考試後，最後只篩選出三十人。

農業局科長梁銘憲表示，首次招考吸引一百八十三人報名大爆滿，民眾學歷大多是大學，男生扛著二十公斤沙包短跑五十公尺，女生也揹著十公斤沙包競技，過程中有十多人不慎跌倒，不輸招考清潔隊員，競爭激烈。

年紀最大是六十二歲蘇姓男子，活力十足，錄取立刻上工；年紀最小是二十四歲莊姓男子，去年才剛大學畢業，家裡種植玉荷包，想學其他水果種植技術及栽培管理。