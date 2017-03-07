〈南部〉農業缺工招考 要30人來183人
2017-03-07
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市農業缺工八千人，隨著鳳梨、玉荷包進入產期，市府農業局招考「農業師傅」，吸引一百八十三人報考，扛二十公斤沙包跑五十公尺，最後只篩選出三十人，薪水月領五十Ｋ，還能習得一技之長，成為農業技術種子部隊。
農委會委託市府招考農業專業技術團，依體能測試錄取前四十名後，參加農改場農業專業技術訓練，針對高市玉荷包等高經濟作物，由專家、模範農民親自指導嫁接、疏果等高級技術，經第二階段考試後，最後只篩選出三十人。
農業局科長梁銘憲表示，首次招考吸引一百八十三人報名大爆滿，民眾學歷大多是大學，男生扛著二十公斤沙包短跑五十公尺，女生也揹著十公斤沙包競技，過程中有十多人不慎跌倒，不輸招考清潔隊員，競爭激烈。
年紀最大是六十二歲蘇姓男子，活力十足，錄取立刻上工；年紀最小是二十四歲莊姓男子，去年才剛大學畢業，家裡種植玉荷包，想學其他水果種植技術及栽培管理。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
《觀察筆記》春風吹，戰鼓擂
驚蟄的這一天，大地開始蠢動著。許多原來冬眠、龜縮的蟲子和不知名東西，會鑽出地表，爬出洞穴，因之，春夜有很多的聲響豐富著。旺盛的生命力在大自然的韶光中演繹著節氣的催促，像極了政治舞台。…
網友回應
熱門新聞
- 慈悲白沙屯媽 遇喪家超低調
- 金山深夜火警 火勢撲滅驚見兩具焦屍
- 黑幫包裝成政黨對群眾施暴 葉俊榮：嚴辦
- 【愛讀書】 《野鳶尾》
- 〈愛情隨堂考〉關於愛情 姐是吃素的
- 自由廣場》這樣子的中國，誰不反！
- 亞東協會改名 野島剛：台灣政治正名ing
- 經典賽》以色列震撼制韓 台今繃緊神經
- 中國版肥咖上路 台商帳戶恐全都露
- 新北火警2死 刑事局副局長父罹難
- 美陸戰女兵裸照 男同袍群組瘋傳
- 自由廣場》植樹 更要護樹
- 三彈落經濟海域 日相嚴正抗議
- 〈愛情軍師團〉3月徵文啟事
- 華南雲雨區東移加冷氣團 北台灣濕冷
- 李沛旭自比福袋 貼心送暖簡宏霖
- 男輾死妒夫 涉殺人罪送辦
- 排除伊拉克 川普簽新版移民禁令
- 經典商品上架 台灣球帽「高」掛
- 外曾祖父親日 姜東元踩爆愛國地雷道歉
- 立院初審 詐騙集團也算組織犯罪
- 品質監測計畫查驗8種藥 最晚6月底公布結果
- 楊逵家族藝術聯展新化登場
- 〈廢核救家園〉核電大賠錢貨 東芝併西屋被拖垮
- 末代經典賽？ 大聯盟主席否認
- 自由廣場》大學是社會的資產還是負債？
- 南韓特檢組：朴槿惠、崔順實 收三星12億
- 野柳地質公園漆紅線挨批 北觀處：安全至上
- 經典賽》以色列派紅雀3A貝克對台灣
- 小倉優子斷開偷腥夫 不要贍養費
- 司機疑心肌梗塞 遊覽車撞民宅
- 【藝文短訊-2】幼獅文藝春季寫作班
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Conflict rising due to NPA failure: DPP
- 前2月營收大增 邑錡Q1淡季不淡
- 冷氣團持續發威 宜蘭13.6度北台灣濕冷
- 想不到！台灣這3件事 讓中客好驚訝...
- 台股青紅燈》3月中的幾朵烏雲
- 湘瑩對戲影后很緊張 楊貴媚糗怕新人出招
- 徵提保證人 金管會訂5改善措施
- 酸民怕挨告 梁女臉書現狂刪潮
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉農業缺工招考 要30人來183人
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分