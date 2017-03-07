〈南部〉降血脂藥「冠脂妥」傳有偽 衛局清查

2017-03-07

〔記者方志賢／高雄報導〕降血脂藥「冠脂妥」驚爆偽藥流入市面，引發民眾恐慌，高雄市衛生局清查全市各醫院、診所及健保藥局，只要是「批號MV503」藥品，不管是原廠或可能的偽藥均暫時下架封存。

醫院、診所及健保藥局 均下架

高市衛生局藥政科表示，配合衛福部食藥署要求各通路、醫療院所、藥局，將去年十月生產、批號「MV503」的冠脂妥全面下架，高市昨動員全市各衛生所、藥政及醫政的稽查人力，同步稽查全市八十九家醫院、一千家診所及五百多家健保藥局。

藥政科指出，根據其中八十九家醫院，包括四家醫學中心的進貨憑證，批號「MV503」的冠脂妥從去年十月共進貨十六萬九千二百五十四顆，昨同步清查後，僅剩下一千三百九十顆，全部暫時下架封存；另外一千多家診所及五百多家健保藥局還有多少藥品，仍清查計算中。

藥政科說，「冠脂妥」膜衣錠是醫師處方用藥，適用在高膽固醇血症、高三酸甘油脂血症，作為飲食控制的輔助治療，可以降低原發性高膽固醇血症，該藥品必須由醫師開立處方才能使用。