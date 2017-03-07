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〈南部〉【百年餅店產學合作 瞄準新南向】「舊振南」校園締盟 新住民子女學藝

2017-03-07

〔記者洪臣宏／高雄報導〕百年餅店舊振南烘焙廚藝空間「JZN Cooking Lab」將於本月中旬開幕，昨天與在地和春技術學院、高英工商簽署策略聯盟，提供新住民子女產學合作機會，相約「瞄準新南向、攜手做大餅」，宣告將漢餅美味推銷到全世界。

舊振南創立於清光緒十六年，已有一百廿八年歷史，二○一六年在大寮區興建舊振南漢餅文化館，打造高雄最大的烘焙廚藝空間「JZN Cooking Lab」，將開放讓民眾親手體驗漢餅製作，同步展開產學合作讓在地院校學生進入學習，培育教學種子。

盼新住民學生回到母國後推廣漢餅

和春執行長羅世雄、高英校長陳德松與舊振南董事長李雄慶昨天簽署策略聯盟，和春將有四名馬來西亞、四名越南新住民學生進入舊振南，高英則推薦兩名台灣籍及菲律賓學生。

李雄慶認為新南向是個好政策，他希望新住民學生能在此學到好的教育、扎實技術，未來能符合業界需求，回到母國後能好好發展本業，將漢餅美味推廣到東南亞及東協國家。

和春馬來西亞僑生曹禮斌說，他來台灣就是想學道地烘焙美食，而在東南亞吃到的都是改良過的漢餅，希望能在舊振南學到傳統味道，未來回國後要讓當地華人品嘗真正漢餅滋味。

高英菲律賓籍黃騰儀、潘雅琪都已取得乙級證照，黃說，國中技藝班時就學過中式糕點，但味道、技術跟舊振南差很多，而且工廠內的整齊乾淨、工作人員儀態讓人印象深刻；潘雅琪說想學有創意的夢幻糕點，她相信在此可以圓夢。

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  • 高英校長陳德松（左2起）、舊振南董事長李雄慶、和春執行長羅世雄簽署策略聯盟。（記者洪臣宏攝）

    高英校長陳德松（左2起）、舊振南董事長李雄慶、和春執行長羅世雄簽署策略聯盟。（記者洪臣宏攝）

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