〈南部〉《說問題》高雄體育的未來 市府角色何在？

2017-03-07

記者洪定宏／特稿

如果有人問高雄市政府官員：「高雄運動競賽成績如何？」相信答案一定是：「當然優異，因為全國運動會連奪三屆冠軍，又孕育出世界羽球球后戴資穎、美國職棒大聯盟明星陳偉殷、世界桌球雙打冠軍莊智淵！」

但官員肯定不會說的訊息是：全中運金牌數已從前年的五十四面，減為去年的五十面，遠遜於台北九十五面、新北九十四面，幾乎只有雙北的一半！基層教練憂心，因為找不到人才且新秀外流嚴重，靠老將撐場「吃老本」、青黃不接，今年全國運動會成績恐將下滑。

官員可能會辯解，因為雙北資源豐沛，高雄經費拮据，希望中央挹注等。

是的，高雄經費拮据，所以選手獎金額度不如人，但他們很爭氣，努力奪冠，就是要維護高雄的顏面；各校運動團隊補助款嚴重不足，願意承擔責任的校長及教練必須到處募款，不願經營的校長則漠視、擺爛，甚至揚言解散。

戴資穎與莊智淵除了自己努力外，最重要的是家人的支持與陪伴，陳偉殷也是如此，更受惠啟蒙教練及高苑工商的培育，激勵他在大聯盟發光發熱。

市府的角色何在？體育界了然於心！