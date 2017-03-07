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〈南部〉七賢籃球選手恐出走 教局急協調

2017-03-07

傳普門中止與七賢的合作關係

〔記者洪定宏／高雄報導〕普門中學女子籃球隊勇奪HBL冠軍，在各界慶賀之際，卻驚傳疑似無預警中止與七賢國中的合作關係，七賢只好改與淡水商工策略聯盟，已在招生海報明確公告，高雄選手外流將成定局，但教育局事先毫無所悉，聲稱：「將了解事情原委，居中協調！」普門中學強調，還要了解中止合作關係的原委。

行政院體委會委員余政憲強調，高雄優秀選手外流日益嚴重，教育局必須拿出明確的解決方案，主動且積極介入協調，不能毫無作為、放任學校自生自滅，尤其七賢女籃隊曾在國中籃球甲組聯賽榮獲兩次冠軍、四次亞軍，堪稱最優質的國中甲組女籃隊。

七賢國中表示，三好體育協會前年代表普門提出合作方案，希望七賢將畢業選手送到普門中學高中部，因此一○三及一○四學年度畢業生各有兩人安排到普門就讀，也就是這次奪冠十二名隊員中的陳孟欣、梁瑜玲、陳郁婷、張綵彤。

七賢與淡水商工達成合作共識

不料，七賢去年暑假輾轉得知，三好體育協會幹部指普門不再跟七賢合作，原因至今不明。中止合作消息傳出後，約有三所學校與七賢洽談，今年初七賢與淡水商工達成合作共識，所以在招生海報公告，但還不確定今年會有多少學生到淡水商工就讀。

高市教育局體健科長鍾毓英表示，普門為私立學校，相對公立高中職，教育局無強制力，但希望高雄選手都能留下來打拚，將了解事情原委、居中協調。

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  • 七賢國中已在招生海報公告，改與淡水商工合作（下方紅框）。（記者洪定宏翻攝）

    七賢國中已在招生海報公告，改與淡水商工合作（下方紅框）。（記者洪定宏翻攝）

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