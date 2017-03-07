〈南部〉多良車站前設基地台 挨批煞風景
2017-03-07
〔記者黃明堂／台東報導〕南迴公路的多良車站是熱門觀光車站，但遊客到此常「斷訊」，電話及網路都不通，最近多家業者共構設置基地台，卻設在車站入口，被批評破壞風景，國家通訊傳播委員會昨天接獲立委劉櫂豪反映，副主委翁柏宗承諾要求業者改善。
劉櫂豪表示，多良車站是全台灣最美麗的車站之一，依山傍海的美景是台東的驕傲，設在多良車站旁、突兀的電信基地台嚴重破壞在地景觀。
太麻里鄉長程正俊表示，多良村電信收訊很差，村民已多次陳情，很可能就是電信公司應村民要求而設置，但鄉公所並不了解是哪家業者所設。
劉櫂豪表示，這支基地台是多家業者共構，以節省成本，但尚未通電啟用，目前仍無訊號。他認為多良遊客量大，迫切需要行動電話及網路功能，除了供村民通訊，也能讓遊客立即拍照上傳或打卡，不過，應設在不破壞景觀之處。
他說，NCC已了解此基地台影響景觀，將與太麻里鄉公所協調，另外找到適合地點供設基地台。
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