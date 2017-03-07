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〈南部〉典藏用王船 東隆宮亮相

2017-03-07

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港王船名聞遐邇，但香客常反映平時不見王船很可惜，加上王船匠師大都已七十歲恐生斷層，東港東隆宮以台灣檜木打造「典藏用王船」讓王船工藝永流傳，昨天公開亮相吸引信徒目睹。

「典藏用王船」與王船船體型式相同，尺寸較迎王用的王船小一半，船上五王厝、舵工厝至為細緻，由繪師蘇天福執筆彩繪吉祥圖騰如八仙、水族等，去年十月完工，原要配合年底溫王爺生日時昇帆，但因無陳列地點，至昨天才亮相。

保持檜木原色作底的典藏用王船，還飄著淡淡的檜木香，一亮相就吸引信眾爭相目睹，文史工作者陳進成指出，典藏展示用的王船未「開光」，也不會燒化。

典藏用王船未來每天陳列在展示館，首度亮相就靜靜放在廟埕，有信徒打趣比喻是「溫王爺親自驗收」，廟方則正式宣布明年遶境的王船起造「豎槧」，日期是三月廿五日，較以往遲約兩個月，地方則是引頸期盼。

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  • 東隆宮典藏用王船上雕刻的船夫維妙維肖。（記者陳彥廷攝）

    東隆宮典藏用王船上雕刻的船夫維妙維肖。（記者陳彥廷攝）

  • 東隆宮典藏用王船昨天終於正式亮相。（記者陳彥廷攝）

    東隆宮典藏用王船昨天終於正式亮相。（記者陳彥廷攝）

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