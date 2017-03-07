〈南部〉照顧老人 屏東去年設50據點冠全國

2017-03-07

今年上半年目標再設30處

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣十年內就會成為超高齡社會，即六十五歲以上人口比率達百分之二十，縣府加緊推動一社區一照顧關懷據點，去年成立五十個，居全台之冠，今年上半年目標三十個。

屏東縣今年一月底總人口八十三萬五千四百餘人，六十五歲以上人口比率約十五．二七％，已擠身高齡社會行列，社會處預估，若以近年來屏縣老年人口比率以每兩年增加百分之一推估，不用十年就成為超高齡社會。

縣長潘孟安上任以來推動「安居大社區」，目標是一社區一個關懷照顧據點，鼓勵老人家走出家門吸收健康與生活新知，社會處統計，全縣四百六十四個村里，目前已成立兩百三十八個據點，密度超過百分之五十一，去年度就成立了五十個據點，是全台最多。

縣府社會處長劉美淑表示，屏縣據點增加的速度快，除了社區志工熱心參與外，縣府也透過民間捐贈的行動式據點「純青樂齡行動服務車」，巡迴未成立據點的社區服務長輩，第一輛服務車從前年九月底至去年底，足跡踏遍十九個鄉鎮，這些社區後來都因此成立了據點。

純青基金會昨天再捐出第二輛服務車，車體包含身心機能活化運動、文康休閒娛樂、簡易健康量測器材，價值約兩百萬元，另補助司機及油料。