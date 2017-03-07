〈南部〉解台東醫護荒 衛福部長想對策

2017-03-07

衛局估全縣需增30醫師

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣醫護人力缺乏，縣衛生局保守估計全縣仍需三十名醫師，才能補足醫師輪班問題，這種問題在偏鄉更為嚴重，不僅公費醫師留不住，護理人員不足，甚至遠距醫療都受限於法規限制，讓偏鄉民眾難以就近接受醫療服務。衛福部長陳時中昨天到台東表示，希望傾聽在地聲音，不以都市角度思考鄉村問題，並強調「我們也許會跟以前不太一樣。」

上任將滿一個月的衛福部長陳時中，昨天帶著中央健保署、社會及家庭署等二署三司大批部內人員訪視台東，了解偏鄉醫療及社福業務，台東縣政府及台東馬偕醫院、衛福部台東醫院紛紛針對偏鄉醫療人力嚴重缺乏提出建議。

縣衛生局醫政科長蘇美珠指出，雖然有公費醫師、衛福部「醫學中心或重度級急救責任醫院支援離島及醫療資源不足地區緊急醫療計畫」紓解部分專科醫師人力不足，但都會區每萬人有十八位醫師，台東縣每萬人只有十三位醫師，台東全縣仍缺三十名醫師。

台東馬偕醫院院長王功亮進一步指出，縣內又以神經內科、急診科、內分泌科及眼科醫師最為缺乏，衛福部雖有相關計畫支援，但常發生最需要的不來。

指受法規、制度限制難解

衛生局代理局長辛進祥進一步指出，台東所有醫療困境都是以醫護人力不足為起因，但中央相關法令讓困境更難解決，以達仁鄉遠距醫療為例，達仁鄉是唯一可做到遠距醫療的鄉鎮，其實只要衛福部修改看診給付相關辦法就能解決現有問題；另大武緊急醫療中心完工後，恐出現醫護人力短缺，若能比照「醫中計畫」，讓大武擁有三位急重症醫師，才能解決南迴緊急醫療醫師問題。

雖然衛福部人員逐一針對問題解釋，縣長黃健庭不滿地說，醫療人力、資源缺乏已是台東的老問題，衛福部也曾多次率團到台東實地了解，往往礙於相關法規、制度又陷於無解，希望衛福部不要再套用現行制度，力求全國一致，應跳脫現有框架，給台東一個特別的對待。

陳時中盼給時間思考

陳時中對此表示，了解不應以都市角度思考偏鄉問題，到地方傾聽聲音，意在了解還有什麼可以做，希望給衛福部時間，也許可以跟以前不一樣。