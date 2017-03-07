〈南部〉因應氣候變遷績效 南市五連霸

2017-03-07

六都唯一連五年特優第一名

〔記者蔡文居／台南報導〕環保署「一○五年度直轄市及縣市因應氣候變遷行動執行績效評比」，台南市榮獲全國特優，而且為第一類組第一名，也是六都唯一連續五年獲得「特優」第一名。

環保局長李賢衞表示，台南市榮獲此殊榮，顯示南市低碳策略推動成果已獲肯定，更是全體市民支持環保政策，配合低碳生活，共同創造的佳績。

他表示，去年台南市推動低碳十大計畫，由市府跨局處通力合作，執行四十五項低碳措施，帶領市民落實低碳生活，多項亮麗成果包括推動碳中和社區，輔導南區金華里完成區域碳盤查並通過第三方查證，成為台南市第一個碳中和零碳社區。

其次是推動碳足跡，台南市取得全國第一個公車碳足跡認證標籤，成功整合公車業者公車碳標籤，旅客搭乘高鐵再轉搭台南市公車，即可計算該趟旅程所排放的二氧化碳量；此外，南市兩座垃圾焚化爐也取得碳足跡標籤認證，與同類型服務每公噸處理量相比，排放的二氧化碳最低；統計六年來台南市輔導取得碳標籤產品計一百一十八項，全國四百六十五項，台南占廿五％，碳標籤產品數量也是全國第一。