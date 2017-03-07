〈南部〉蕭壠文化園區 111歲木棉開花了

2017-03-07

〔記者楊金城、吳俊鋒、蔡文居／台南報導〕佳里蕭壠文化園區內的一棵百年木棉樹開出黃色木棉花，高齡約一百一十一歲的木棉老樹，老當益壯。園區展館倉庫群前的一整排木棉花今年也盛開，火紅的木棉花搭配老建築，構成一幅美景，十分漂亮。

展館倉庫群前 整排木棉也盛開

蕭壠展館前的木棉樹，栽種時間只有廿多年，遊客說，比起園區內碩果僅存的這棵百歲老木棉樹只是「小朋友」，百歲木棉每年開花，真是厲害。

蕭壠文化園區的前身是佳里（蕭壠）糖廠，文化局文化園區管理科長黃瓊瑩說，蕭壠糖廠始於一九○六年，這棵百年木棉老樹從糖廠開始就有，高齡一百一十一歲，樹徑七十公分以上，大約五、六層樓高。

百年木棉老樹位在園區北廊道的西側，樹形高大壯碩、蒼勁有力，開的是黃色木棉花，在台灣少見如此高齡的百年木棉樹，目前仍屬台糖的資產，未列入珍貴老樹，但受到良好的照顧和保護。

不少遊客其實不知道蕭壠園區內有棵百年木棉老樹，園區在老樹旁設有解說牌，已斑駁褪色，未仔細看解說牌，並不知眼前有棵老木棉的傳奇。

黃瓊瑩說，佳里昔日是平埔西拉雅族蕭壠社，俗稱「班芝花」的木棉，平埔語稱「茄拔」，是西拉雅聖樹，老糖廠、老木棉和人文歷史值得遊客來探索。

歸仁高鐵木棉道 花朵陸續綻放

被形容是秘境的歸仁區高鐵木棉道，橙紅色的花朵正陸續綻放，景致迷人，尤其就開在疾駛而過的列車旁，風情獨特，已吸引民眾駐足。台南站區周邊的木棉樹，超過三百五十株，集中在歸仁十五路及高鐵一路、高鐵二路上，形成三處木棉道，每到花開時節，美麗的景致令人流連，也是攝影玩家的拍照聖地。

三處木棉道以歸仁十五路最引人矚目，共二百零六株，從交通大學台南校區前的高發三路起，經高發二路，直到高鐵橋下道路的台卅九線，全長約七百公尺，因為相當筆直，只要花朵滿開，會很壯觀。

巴克禮公園木棉花也開了！東豐路上的木棉花、北門路光武里活動中心前的洋紅楓鈴木已進入花季。